Menemen tarifi: Menemen nasıl yapılır?

Kızarmış ekmek ya da mısır ekmeğiyle yemelere doyamayacağınız menemen tariflerini paylaşıyoruz. Soğanlı ya da soğansız, seçimi size bırakıyor ve tarife geçiyoruz. Şimdiden afiyet olsun.

Menemen Tarifi İçin Malzemeler

4 büyük domates (ya da varsa kışlık domates rendesi sosu)

3 adet sivri biber

3 yemek kaşığı zeytinyağı

6 yumurta

Bir tutam tuz

İsteğe göre karabiber

İsteğe göre kırmızı pul biber ya da toz biber

İsteğe göre rendelenmiş kaşar

Menemen Nasıl Yapılır?

Öncelikle domateslerin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın.

Biberlerin çekirdeklerini temizleyip yıkayın ve ince ince dilimleyin.

Zeytinyağını tavada ısıtın. Tavanın içerisine ilk olarak biberleri ekleyip kavurun ve ardından doğranmış domatesleri ilave edin.

Tuz, karabiber ve pul biberle tatlandırın.

Tavanın kapağını kapatıp ocağın altını kısın, sebzelerin iyice pişmelerine izin verin.

Domatesler suyunu çektiğinde yumurtaları sarıları bozulmayacak şekilde tavaya kırın. İsterseniz yumurtaları önceden de çırpabilirsiniz.

Eğer yumurtaları önceden çırparak domateslere eklediyseniz, domateslerle pişme esnasında karıştırabilirsiniz.

Kaşar eklemek istiyorsanız bu aşamada üzerine serpiştirebilirsiniz. Kapağını tekrar kapatın, yumurtalar da pişince ocağın altını kapatın. Afiyet olsun.

Soğanlı Menemen Tarifi İçin Malzemeler

1 adet kuru soğan

3 adet orta boy domates

6-7 adet sivri biber

3 adet yumurta

Pul biber

Tuz

Soğanlı Menemen Nasıl Yapılır?

Tavaya biraz sıvı yağ ekleyin.

İnce doğradığımız kuru soğan ve sivri biberi kavurun.

Domatesleri rendeleyip tavaya ekleyelim ve kavurun.

En son 1 yumurtayı çırpıp tavaya dökün.

Pul biber ve tuzu da serpiştirdikten sonra ocaktan alın. Afiyet olsun.

Menemen Yapmanın Püf Noktaları

Menemen yaparken mutlaka sebzelerin taze olması gerekir. Özellikle domatesin tazesi makbuldür. Kışlık menemen konservelerinde aynı tadı yakalayamayabilirsiniz

Yumurtaların domatesler ile iyice tadının karışması için pişirme sırasında karıştırılması önemli bir detaydır.

Tarif listesine damak zevkinize göre maydanoz, dereotu gibi baharatlar ekleyebilirsiniz.

Menemen yaparken margarin kullanmamaya dikkat edin. Zeytinyağı yerine tereyağı da iyi bir alternatif olabilir.