Menemen tarifi: Menemen nasıl yapılır?
Menemen nasıl yapılır: Soğanlı mı soğansız mı? Menemen deyince akla ilk gelen sorulardan biridir. Bu kez size sabahların en güzel uyanma sebebi menemenin soğanlı-soğansız her iki tarifini de paylaşıyoruz. Seçim sizin...İşte kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi menemen malzemeleri ve yapılışı.
Kızarmış ekmek ya da mısır ekmeğiyle yemelere doyamayacağınız menemen tariflerini paylaşıyoruz. Soğanlı ya da soğansız, seçimi size bırakıyor ve tarife geçiyoruz. Şimdiden afiyet olsun.
Menemen Tarifi İçin Malzemeler
4 büyük domates (ya da varsa kışlık domates rendesi sosu)
3 adet sivri biber
3 yemek kaşığı zeytinyağı
6 yumurta
Bir tutam tuz
İsteğe göre karabiber
İsteğe göre kırmızı pul biber ya da toz biber
İsteğe göre rendelenmiş kaşar
Öncelikle domateslerin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın.
Biberlerin çekirdeklerini temizleyip yıkayın ve ince ince dilimleyin.
Zeytinyağını tavada ısıtın. Tavanın içerisine ilk olarak biberleri ekleyip kavurun ve ardından doğranmış domatesleri ilave edin.
Tuz, karabiber ve pul biberle tatlandırın.
Tavanın kapağını kapatıp ocağın altını kısın, sebzelerin iyice pişmelerine izin verin.
Domatesler suyunu çektiğinde yumurtaları sarıları bozulmayacak şekilde tavaya kırın. İsterseniz yumurtaları önceden de çırpabilirsiniz.
Eğer yumurtaları önceden çırparak domateslere eklediyseniz, domateslerle pişme esnasında karıştırabilirsiniz.
Kaşar eklemek istiyorsanız bu aşamada üzerine serpiştirebilirsiniz. Kapağını tekrar kapatın, yumurtalar da pişince ocağın altını kapatın. Afiyet olsun.
Soğanlı Menemen Tarifi İçin Malzemeler
1 adet kuru soğan
3 adet orta boy domates
6-7 adet sivri biber
3 adet yumurta
Pul biber
Tuz
Soğanlı Menemen Nasıl Yapılır?
Tavaya biraz sıvı yağ ekleyin.
İnce doğradığımız kuru soğan ve sivri biberi kavurun.
Domatesleri rendeleyip tavaya ekleyelim ve kavurun.
En son 1 yumurtayı çırpıp tavaya dökün.
Pul biber ve tuzu da serpiştirdikten sonra ocaktan alın. Afiyet olsun.
Menemen Yapmanın Püf Noktaları
Menemen yaparken mutlaka sebzelerin taze olması gerekir. Özellikle domatesin tazesi makbuldür. Kışlık menemen konservelerinde aynı tadı yakalayamayabilirsiniz
Yumurtaların domatesler ile iyice tadının karışması için pişirme sırasında karıştırılması önemli bir detaydır.
Tarif listesine damak zevkinize göre maydanoz, dereotu gibi baharatlar ekleyebilirsiniz.
Menemen yaparken margarin kullanmamaya dikkat edin. Zeytinyağı yerine tereyağı da iyi bir alternatif olabilir.