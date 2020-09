Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı? Vedat Milor'den menemen açıklaması

Menemenin soğanlı mı soğansız mı olduğu araştırılıyor. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri de menemendir. Peki, menemen soğanlı mı olur, soğansız mı? Vedat Milor 2018 yılında konu ile ilgili bir anket yapmış ve anket sonucunda oy kullananların %50,6’sı soğanlı olur demişti. İşte Vedat Milor'ün konu ile ilgili yazısı...

MENEMEN SOĞANLI MI OLUR, SOĞANSIZ MI?

Vedat Milor 2018 yılında konu ile ilgili bir anket yaptı. Milor anketinde ‘Belki Twitter’da dünyayı kurtarmak mümkün değil ama en azından en büyük gastronomik problemimize(!) hemen burada noktayı koyabiliriz. Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?’ sorusunu sordu.

Oy kullananların %50,6’sı soğanlı, %49,4’ü soğansız olur dedi.

VEDAT MİLOR’DEN AÇIKLAMA

Vedat Milor’ün Hürriyet’te kaleme aldığı 2 Eylül 2018 tarihli yazısı şu şekilde:

Ben sonucu etkilememek adına rengimi oylama bitene kadar belli etmedim. Açıkçası soğanlı menemenin kazanacağını beklemiyordum.

Ama tercihleri hemen her sefer azınlıkta kalmış biri olarak uzun yıllardır ilk kez kendimi kazanan grubun içinde buldum.

Şimdi düşünüyorum... Acaba menemeni soğansız yiyenler ülke gerçeklerinden kopuk, ağız kokusu konusunda saplantılı, özünden kopmuş, Batı özentisi bir kitle mi? İkinci sınıf yurttaş muamelesini hak etmiyor mu bu yüzde 49?

Yok, yok. Vallahi billahi şaka yapıyorum.

Her şeyin fazla ciddiye alındığı ve acıların her an kapıda beklediği şu dünyada bir pazar şakası...

Peşinen söyleyeyim ki; menemeni soğanlı yiyenlerle soğansız yiyenler damak açısından aynı düzeyde. Tercih meselesi. Tamamen öznel bir olay. Ama konunun gastronomik, sosyal, psikolojik ve tarihsel boyutları var.

