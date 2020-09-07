Menemen nasıl yapılır? Evde menemen yapmanın püf noktaları

Menemen yaparken tercih edeceğiniz domates, mutlaka taze ama olgun, mevsimlik domates olmalı. Kışın alacağınız sera domatesleriyle yapacağınız menemen çok da keyifli olmaz. Onun yerine yaz sonunda kışlık domates konservesi hazırlayıp mevsim dışında da lezzetli menemenler yiyebilirsiniz.

Seçtiğiniz domatesler armut domates ya da Rio domates denen, bol etli az sulu salçalık domateslerden olursa, menemeniniz daha kıvamlı olur. Eğer böyle domates bulamadıysanız da menemeni pişirmeden önce domatesin çekirdeklerini çıkarmanızı tavsiye ediyoruz. Çekirdekli kısım menemenin tadını ve görüntüsünü bozabilir.

Domatesi rendeleyecek misiniz yoksa doğrayacak mısınız bu tamamen sizin zevkinize kalmış ancak biz doğranmış domatesle menemen yapmanızı tavsiye ediyoruz zira rendelenmiş domates fazla sulandığından çektirmek için uzun süre pişirmeniz gerekebilir. Eğer domatesleriniz fazla suluysa, doğradıktan sonra üzerine çıkan beyaz suyunu süzmeniz işinizi kolaylaştıracaktır.

Tavaya koyduğunuz domatesleri pişerken tahta kaşık yardımıyla ezmeniz de menemenin daha homojen, daha kaynaşmış bir kıvama kavuşmasına yardımcı olur. Çok suluysa menemeniniz, domates pişerken içine 2 çay kaşığı kadar un eklemeniz de işe yarayabilir.

MENEMENE SOĞAN, SARIMSAK EKLENİR Mİ, NASIL EKLENİR?

Menemene koyacağınız biberlerin çok ince doğranmış olması da önemlidir. Biberin yanı sıra menemene soğan ya da sarımsak da ilave edecekseniz, bu malzemeleri de incecik doğrayın ve domatesten önce tavaya ekleyip kavurun. Ancak bu kavurma aşamasında yanmamasına dikkat edin.

Diğer konu menemende kullanacağınız yağ. Damak zevkinize ve mutfak tercihlerinizde göre tereyağı ya da zeytinyağı kullanarak menemen yapabilirsiniz. Bizim tercihimiz tereyağından yana.

Bir de elbette yumurta konusu var. Menemene koyacağınız yumurtanın taze ve organik olması çok önemli. Yumurtanın sarısı menemende daha iyi olur. Hatta çok sevilen Çakallı menemeni sadece yumurta sarısıyla yapılır. Siz de lezzetli bir menemen için sarısını bol beyazını az kullanmaya çalışın.

MENEMENİN YUMURTASI NASIL EKLENİR?

Menemenin yumurtasını doğrudan tavaya kırabilir ya da önce ayrı bir kaseye kırıp çırpıp sonra domatese ilave edebilirsiniz. Direkt tavaya kırarsanız karıştırma aşamasında elinizi çok çabuk tutmanız gerekir. Aksi takdirde sıcak domates harcına değen yumurta hemen pişip sertleşebilir. Karıştırırken de dıştan içe doğru toparlayarak karıştırmaya dikkat edin çünkü tavanın dış kısımları ortasına göre daha hızlı pişer.

Menemen pişerken tuz ve karabiber en önemli lezzet vericilerdir. Ancak isterseniz kırmızı pul ya da toz biber, kimyon gibi baharatlar da menemeninize tat katmak için kullanabileceğiniz malzemelerdir.