Melengücceği Tatlısı Tarifi: Düzce Melengücceği Tatlısı Nasıl Yapılır?

Melen Nehri kenarında yetiştirilen mandaların sütünün kaymağının işlenmesi ile elde edilen ve “dartı” olarak adlandırılan iç malzemesi, tatlıya asıl lezzetini veren yöresel bir tattır. Akçakoca Melengücceği Tatlısı, Akçakoca’da yaşayan Manavlar tarafından halen geleneksel hali korunarak yaşatılan bir lezzettir. Geçmiş tarihlerde bu tatlının şerbetlenmemiş kuru hali ile Manavların birbirlerini ziyaret ettiklerinde ikram ettikleri bir ikram yiyeceği olduğu rivayet edilmektedir. Tatlı halen yörede özellikle düğünlerde ve bayramlarda yapılarak ikram edilmektedir.

Melengücceği Tatlısı Malzemeleri

3 su bardağı buğday unu

1 su bardağı süt

1 adet yumurta

1 su bardağı sıvı yağ (Tercihen Fındık Yağı)

2 yemek kaşığı tereyağı

200 g manda kaymağı

200 g dartı

200 g iç ceviz

100 g çekilmiş iç fındık

Yeteri kadar bal

Yarım paket kabartma tozu

1 çay kaşığı ucuyla tuz

1 litre su

Akçakoca Melengücceği Tatlısının Hamuru Nasıl Hazırlanır?

Bir kabın içerisine bir adet yumurta kırılır ve üzerine bir bardak süt ilave edilir. Daha sonra kabın içerisindeki süt ve yumurta karıştırılır. Bu işlem sırasında yumurtanın iyice çözülmesine dikkat edilir. Ardından iki kaşık tereyağı eritilerek ilave edilir. Bu karışımın üzerine bir tutam kabartma tozu, tuz ve bir miktar un ilave edilir. Karıştırma işlemine, hamurumuz elimize yapışmayacak hale ve kulak memesi kıvamına gelinceye kadar devam edilir ve sonrasında hamur dinlenmeye bırakılır. Burada hamur kıvamının çok yoğun olmamasına dikkat edilmelidir.

Dinlenmeye bırakılan hamurdan mandalina büyüklüğünde alınır ve oklava yardımıyla açılır. Açılan hamurun içine her yerine eşit miktarda gelecek şekilde daha önceden hazırlanan dartı sürülür. Dartıya ilave olarak açılan hamurun içine iç ceviz ve iç fındık da eklenir. Daha sonra hamur rulo haline getirilir ve ortalama iki üç parmak genişliğinde parçalara ayrılır ve iki uç kısmından büzülerek avuç içi büyüklüğüne gelinceye kadar oklava yardımıyla tekrar açılır.

Hazırlanan hamurlar daha sonra sıvı yağda pembeleşinceye kadar kızartılır ve hafifçe süzülerek bal dolu bir kabın içine şerbetini alması içi bırakılır. Burada balın soğuk olması önemlidir. Bu aşamadan sonra bal dolu kabın içinden tekrar hafifçe süzülerek ayrı tabaklara konur. Üzerine istenilen miktarda iç fındık ve iç ceviz serpilir ve manda kaymağı da konularak servis edilir. Burada üzerine eklenen manda kaymağı, tatlımızın iç malzemesi olan “dartı” kadar önemlidir. Mevsiminde isteğe bağlı olarak üzerine dondurma ve dağ çileği de konulabilir.

Akçakoca Melengücceği Tatlısı İçinde Kullanılan "Dartı" Nasıl Hazırlanır?

"Dartı" adı verilen ve tatlıya lezzeti veren iç malzemesinin hazırlanması için, manda veya inek sütü kaymağı derin bir tencereye koyularak ağır ateşte sürekli karıştırılarak pişirilir. Kaymaklar tortu haline gelince ocaktan alınır. Kıvamının çok koyulaşmaması gerekir. Hazırlanan dartı soğumaya bırakılır. Dartı, Akçakoca Melengücceği Tatlısının yöreyle özdeşleşmiş lezzetindeki en önemli malzemedir.

Kaynak: Türkiye (Düzce) Kültür Portalı

Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü