Mekik tatlısı tarifi
Mekik tatlısı, son dönemde oldukça yaygınlaşan ve çok sevilen midye baklavanın benzeri bir şerbetli tatlı. İçinde kaymak yerine irmikli bir muhallebi bulunan mekik tatlısının görüntüsü o kadar iyi ki herkes “Bunu nasıl yaptın?” diye soracak. Siz de bu nefis tatlının malzemelerini ve yapılış aşamalarını öğrenmek istiyorsanız, bu tarife gelmekle çok doğru bir iş yaptınız. Şimdiden elinize sağlık, afiyet olsun…
- Fırında
- 6+ Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
- 1 adet yumurta
- 1 çay bardağı süt
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı sirke
- Yarım paket kabartma tozu
- Aldığı kadar un
Hamurları açmak için:
- Nişasta
İç harcı için:
- 1,5 su bardağı dövülmüş ceviz veya Antep fıstığı
- 2,5 su bardağı süt
- 1 çay bardağı irmik
Tatlıların üzerine dökmek için:
- 250 gram tereyağı
- 1 su bardağı sıvı yağ
Şerbeti için:
- 4 su bardağı şeker
- 4,5 su bardağı su
- Birkaç damla limon suyu
Mekik tatlısı tarifi Nasıl yapılır?
Tatlının şerbeti soğuk döküleceğinden öncelikle şerbet için şeker ve suyu tencerede karıştırın.
Kaynamaya başladığında altını kısıp limon suyunu ilave edin.
Birkaç dakika daha kaynattığınız şerbeti ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Hamur için olan sıvı malzemeleri derin bir kasede karıştırın.
Unu azar azar ekleyerek baklava hamuru kıvamında bir hamur elde edin.
Hamuru bir süre dinlenmeye bırakın.
Bu esnada süt ve irmiği ufak bir tencerede muhallebi gibi pişirin.
İçine dövülmüş ceviz ya da fıstığı da ekleyip iç harcınızı hazır edin.
Dinlendirdiğiniz hamuru nişasta yardımıyla incecik açın.
Yufkayı bir ucundan diğerine doğru parmak uçlarınızla toparlayarak pile pile katlayın.
Yufkanın üzerine aralıklı olarak bir tatlı kaşığı kadar irmikli harçtan koyun.
Harcın üzerine yufkayı kenarlarından kapatıp iki ucunu sıkıştırarak mekik şekli verin.
Mekiklerin aralarını bıçakla kesip tepsiye yerleştirin.
Tüm malzemeyi bu şekilde hazırladıktan sonra tereyağını eritip sıvı yağla karıştırın ve tatlıların üzerine gezdirin.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tepsiyi fırına verin.
Tatlıları üzeri güzelce kızarana kadar fırında pişirin.
Fırından çıkan tatlı ılınınca üzerine soğuk şerbeti dökün.
Tatlı şerbeti çekince servis edin. Afiyet olsun…