Mekik tatlısı tarifi

Tatlının şerbeti soğuk döküleceğinden öncelikle şerbet için şeker ve suyu tencerede karıştırın.

Kaynamaya başladığında altını kısıp limon suyunu ilave edin.

Birkaç dakika daha kaynattığınız şerbeti ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Hamur için olan sıvı malzemeleri derin bir kasede karıştırın.

Unu azar azar ekleyerek baklava hamuru kıvamında bir hamur elde edin.

Hamuru bir süre dinlenmeye bırakın.

Bu esnada süt ve irmiği ufak bir tencerede muhallebi gibi pişirin.

İçine dövülmüş ceviz ya da fıstığı da ekleyip iç harcınızı hazır edin.

Dinlendirdiğiniz hamuru nişasta yardımıyla incecik açın.

Yufkayı bir ucundan diğerine doğru parmak uçlarınızla toparlayarak pile pile katlayın.

Yufkanın üzerine aralıklı olarak bir tatlı kaşığı kadar irmikli harçtan koyun.

Harcın üzerine yufkayı kenarlarından kapatıp iki ucunu sıkıştırarak mekik şekli verin.

Mekiklerin aralarını bıçakla kesip tepsiye yerleştirin.

Tüm malzemeyi bu şekilde hazırladıktan sonra tereyağını eritip sıvı yağla karıştırın ve tatlıların üzerine gezdirin.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tepsiyi fırına verin.

Tatlıları üzeri güzelce kızarana kadar fırında pişirin.

Fırından çıkan tatlı ılınınca üzerine soğuk şerbeti dökün.

Tatlı şerbeti çekince servis edin. Afiyet olsun…