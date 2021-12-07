Vişneli mekik tarifi ve yapılışı: Mekik nasıl yapılır?

Mekik tarifinin nasıl yapıldığı merak ediliyor. Mekik tatlısı yoğun ilgi görüyor. Vişneli mekik içerisinde 1 kase vişne bulunuyor. Tarifinizde isterseniz bunu dondurulmuş, isterseniz taze vişne kullanabilirsiniz. İşte mekik tarifi

MEKİK NASIL YAPILIR?

1 su bardağı toz badem

3 yemek kaşığı krema

5 yumurta beyazı

1 su bardağından biraz eksik pudra şekeri

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 kase dondurulmuş vişne

1 çay kaşığı vanilin

1 tutam tuz

İŞTE YAPILIŞI

Yıldız Öz Samaha’nın tarifi şu şekil:

Toz bademi geniş bir kaseye alın ve üzerine elekten geçirdiğiniz pudra şekerini ekleyin.

Ardından mısır nişastası, vanilin ve tuzu ilave edip tüm kuru malzemeleri karıştırın.

Ayrı bir kapta yumurta akını ve kremayı el mikseriyle karıştırın. Daha sonra kuru malzemeleri azar azar ekleyip homojen bir kıvam alana kadar harmanlayın.

Mekik kalıplarına tereyağı sürün ve hazırladığınız harçtan ortalama iki yemek kaşığı kadar ekleyin. Dilerseniz bu işlemi muffin kabında da yapabilirsiniz.

Vişnelerin fazla suyunu sıkın ve kalıplardaki harcın üzerine isteğe göre bir ya da iki adet ekleyin.

Son olarak hazır olan kekleriniz 170 derecelik fırında kenarlardan ortaya doğru hafif altın rengini alana kadar pişirin.

Fırından aldıktan sonra oda sıcaklığına geldiğinde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…