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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 31.10.2024 - 17:49 | Son Güncelleme:

Mehir çorbası tarifi: Mehir çorbası nasıl yapılır, hangi yöreye ait, malzemeleri neler?

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Mehir çorbası tarifi: Mehir çorbası nasıl yapılır, hangi yöreye ait, malzemeleri neler?

Mehir çorbası tarifi, geleneksel lezzetlerimizden biri. Mehir çorbası, Anadolu'nun farklı yörelerinde farklı şekillerde hazırlanıyor. Temel olarak iki malzeme ile hazırlanan bu tarif bazı yörelerde nohutla da yapılıyor. Dilerseniz nane ile de servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

İşte mehir çorbası tarifi, malzemeleri ve yapımı...

MEHİR ÇORBASI TARİFİ MALZEMELERİ

1 kg yoğurt
Dövülmüş buğday

MEHİR ÇORBASI NASIL YAPILIR?

İlk olarak buğdayı yumuşayana kadar haşlayın.

Ardından yoğurda su ekleyip ayran kıvamına getirin.

Daha sonra pişen ve kaynayan buğdayın üzerine ekleyip kısık ateşte kaynatın.

10 dakika kadar piştikten sonra ocaktan alın.

Çorbanızı saklama kabına alıp buzdolabına koyun.

Buzdolabında 1 hafta saklayabilirsiniz.

Tercihe göre üzerine pekmez de ilave edebilirsiniz.

Soğuk olarak servis edin.

Afiyet olsun...

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