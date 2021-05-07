Meftune nasıl yapılır? İşte meftune malzemeleri ve yapılışı

Diyarbakır'ın sevilen yemeklerinden biri olan meftune, kurutulmuş patlıcanla da hazırlanabiliyor. Kuru patlıcan ile yapılanına da halk arasında "Hırçikli Meftune" deniyor. Sadece kabak ve patlıcanla da yapılabilen bu lezzetin etli hali ayrı güzel oluyor. Denemek isterseniz, meftune tarifini sizin için derledik.

MALZEMELER:

500 gram kuşbaşı doğranmış kuzu eti

1 kilogram patlıcan

6 adet domates

3-4 adet sivri biber

2 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı su

4 diş sarımsak

2 çorba kaşığı tane sumak

Yarım çay kaşığı un

Tuz

NASIL YAPILIR?

Eti tencereye alın ve üzerine su ekleyip haşlayın. Biberleri halka şeklinde, domates ve patlıcanı da iri küp halince doğrayın. Et pişince derin bir tencereye alıp üzerine de sırayla patlıcan, domates, biber, tuz ve tereyağının yarısını ekleyin. Aynı işlemi bir kez daha tekrar edin. Ardından tencerenin kapağı kapalı şekilde kısık ateşte 15 dakika kadar pişirin.

Patlıcanların kararmasını önlemek için tahta kaşık yardımıyla ara sıra hafif bir şekilde karıştırın. Sumak ve 1 çay bardağı sıcak suyu bir kasede 10 dakika kadar bekletin. Daha sonra sumak suyunu süzün ve üzerine un ekleyerek karıştırın. Hazırladığınız unlu sumak suyunu da yemeğin üzerine gezdirip, bir taşım daha pişirin. Yemeğiniz hazır olunca servis tabağına alın ve üzerine sarımsak serpiştirerek servis edin.