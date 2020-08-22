Mayonez nasıl yapılır? Evde mayonez yapımı ve tarifi

Soğuk yemekler ve salatalar için kullanılan mayonez hemen hemen her mutfakta yer alıyor. Paket gıdalarda yer alan koruyucu maddeler dolayısıyla mayonezi market yerine evde yapmak isteyenler mayonez tarifini araştırıyor. İşte, hazırlamak isteyenler için mayonez tarifi.

Yapımı için malzemeler

2 adet yumurta sarısı

1,5 su bardağı bitkisel yağ

2 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı

Yumurta sarılarını cam bir kaseye alın. İçine limon suyunu ve tuzun yarısını ekleyin. İyice çırpın.

Çırpmaya ara vermeden damla damla sıvı yağı ekleyin.

Yağ ve yumurta yavaş yavaş kıvam almaya başlayacak ve rengi beyazlaşacaktır.

Koyulaşan mayoneze yağı daha fazla miktarlarda eklemeye devam edin.

Tuzun kalan yarısını da ekleyip yağ bitene kadar çırpmayı sürdürün.

Mayoneziniz hazırdır.

PRATİK MAYONEZ TARİFİ

Eğer vaktiniz yoksa daha kısa süre içinde de bir mayonez hazırlayabilirsiniz.

Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:

1 yumurta

1 küçük su bardağı bitkisel yağ

2 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı tuz

Yumurtayı beyazıyla birlikte ağzı geniş bir kavanoza kırın.

İçine diğer malzemeleri de ekleyip el mikseri ile çırpın.

Mayoneziniz çok kısa bir süre içinde hazır olacak.