MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Tarifleri Haberleri Hamur İşi Tarifleri Haberleri Mayasız poğaça tarifi
GeriHamur İşi Tarifleri Mayasız poğaça tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hamur İşi Tarifleri
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 13.01.2020 - 11:06,Son Güncelleme:/

Mayasız poğaça tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mayasız poğaça tarifi

Hamur işleri, kahvaltıdan çay saatine her zaman tercih edilir. Özellikle yumuşacık ve mis kokulu poğaça karşı konulması zor bir lezzet. Fakat mayalı hamur hazırlamak biraz vakit alabiliyor. Bu yüzden mayasız poğaça tarifiyle de kabaran nefis poğaçalar hazırlayabilirsiniz. Siz de mayasız poğaçayı denemek isterseniz, malzemeleri ve yapılış aşamalarını aşağıda yazdık. Şimdiden afiyet olsun...

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 2 paket kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • Aldığı kadar un

İç harcı için: 

  • Beyaz peynir
  • Maydanoz

Üzeri için:

  • Yumurta sarısı

Hazırlanışı

Derin bir kasede yoğurt, 2 adet yumurta, sıvı yağ, toz şeker ve tuzu çırpın.

Kabartma tozunu da ekleyin.

Unu da azar azar ilave ederek yumuşak bir hamur elde edin.

Diğer taraftan da da peynir ve ince kıyılmış maydanozu karıştırın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın.

İçerisine peynirli harcı ekleyerek şekil verin.

Tepsiye dizin.

Üzerine yumurta sarısı sürüp fırına verin.

180 derecede üstü kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi