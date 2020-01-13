Mayasız poğaça tarifi
Hamur işleri, kahvaltıdan çay saatine her zaman tercih edilir. Özellikle yumuşacık ve mis kokulu poğaça karşı konulması zor bir lezzet. Fakat mayalı hamur hazırlamak biraz vakit alabiliyor. Bu yüzden mayasız poğaça tarifiyle de kabaran nefis poğaçalar hazırlayabilirsiniz. Siz de mayasız poğaçayı denemek isterseniz, malzemeleri ve yapılış aşamalarını aşağıda yazdık. Şimdiden afiyet olsun...
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Malzemeler
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı süt
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 2 paket kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı şeker
- Aldığı kadar un
İç harcı için:
- Beyaz peynir
- Maydanoz
Üzeri için:
- Yumurta sarısı
Hazırlanışı
Derin bir kasede yoğurt, 2 adet yumurta, sıvı yağ, toz şeker ve tuzu çırpın.
Kabartma tozunu da ekleyin.
Unu da azar azar ilave ederek yumuşak bir hamur elde edin.
Diğer taraftan da da peynir ve ince kıyılmış maydanozu karıştırın.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın.
İçerisine peynirli harcı ekleyerek şekil verin.
Tepsiye dizin.
Üzerine yumurta sarısı sürüp fırına verin.
180 derecede üstü kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun...