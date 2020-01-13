Mayasız poğaça tarifi

Derin bir kasede yoğurt, 2 adet yumurta, sıvı yağ, toz şeker ve tuzu çırpın.



Kabartma tozunu da ekleyin.

Unu da azar azar ilave ederek yumuşak bir hamur elde edin.

Diğer taraftan da da peynir ve ince kıyılmış maydanozu karıştırın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın.

İçerisine peynirli harcı ekleyerek şekil verin.



Tepsiye dizin.

Üzerine yumurta sarısı sürüp fırına verin.



180 derecede üstü kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun...