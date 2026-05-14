Hürriyet LezizzTarifler
Mayalı puf poğaça tarifi (Videolu)

Dışı hafif kıtır ve içi yumuşacık puf puf kabaran bu enfes poğaçalar, fırından çıktığı an mutfağınızı saran kokusuyla kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olmaya aday oluyor. Hazırlaması oldukça keyifli olan bu tarif, üzerindeki özel pirinç unlu sosu sayesinde çıtırlık kazanırken, içi pamuk gibi yumuşacık kalıyor. Mutfakta işinizi kolaylaştırarak her denemede garantili sonuç veriyor. Hem çocukların beslenme çantaları için hem de hafta sonu kahvaltılarına hazırlayabileceğiniz bu tarif, sofranıza lezzetli bir alternatif sunuyor. İşte, mayalı puf poğaça için videolu tarifi ve malzemeleri...

cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 su bardağı ılık süt
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 paket kuru maya
  • 1.5 tatlı kaşığı tuz
  • 5 su bardağı un

Sos için:

  • Yarım su bardağı pirinç unu
  • Yarım su bardağı su
  • 1 paket kuru maya
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Nasıl Yapılır
  1. Hamurun hazırlanması
    Derin bir kap içerisine ılık süt, ılık su ve mayayı koyup karıştırın. Sıvı yağ, un ve tuzu ekleyip ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun. Üzerini kapatıp yarım saat mayalandırın.
  2. Sosunun hazırlanması
    Üzeri için, su, pirinç unu, toz şeker, tuz, kuru maya ve zeytinyağını karıştırın.
  3. Şekillendirme aşaması
    Mayalanan hamurdan eşit parçalar koparıp yuvarlayarak beze yapın. Yağlı kağıt serili tepsiye dizin ve üzerine hazırladığınız sostan sürün.
  4. Pişirme aşaması
    Önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika kontrollü pişirin.
  5. Servis aşaması
    Fırından çıkardıktan sonra ilk sıcaklığı geçene kadar bekletin ve servis edin.
  6. Afiyet olsun!
