MasterChef vol au vent (volovan) tarifi ve malzemeleri || Volovan nasıl yapılır, nerenin yemeği?

Fransız mutfağına ait volovan, farklı lezzet arayanlar için harika bir alternatif. Volovan malzemeleri mantarlı, ıspanaklı, tavuklu gibi isteğe göre farklı iç harçlarının milföy hamurlarının şekillendirilip ortasına eklenmesiyle hazırlanıyor. Peki, volovan nasıl yapılır? İşte volovan tarifi ve malzemeleri...

VOLOVAN TARİFİ MALZEMELERİ

15 adet milföy hamuru

200 gram mantar

500 gram tavuk göğüs

1 yumurta

Yarım su bardağı konserve mısır

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kutu krema

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet limonun kabuğu

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

VOLOVAN NASIL YAPILIR?

Milföy hamurlarını yumuşaması için oda sıcaklığında 10 dakika kadar bekletin. İnce ağızlı su bardaklarından faydalanarak 15 adet yuvarlak kesin ve 5 tanesini taban olarak kullanmak için ayırın. Kalan 10 taneyi de ortası delik olacak şekilde çay bardağı ile kesin.

Yumurtanın beyazı ve sarısını ayırın. Yumurtanın sarısını daha sonra kullanmak için kenara ayırın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine taban olarak hazırladığınız 5 parça milföyü dizin. Hamurların kenarına yumurta sarısı sürün ve üzerine de ortası delik olan hamurları yerleştirin. Aynı işlemi tekrar uygulayarak hamurdan ortası boş kaplar elde edeceksiniz. Hamurun tabanını çatal yardımıyla delin. Kenar kısımlarına da yumurta sarısı sürün. Fırına verip 180 derecede 20-25 dakika pişirin.

Diğer taraftan da iç harcı hazırlayın. Sarımsağı ezin ve soğanı da küçük küçük doğrayın. Tavuğu da kuşbaşı şeklinde doğrayın. Konserve mısırın suyunu süzün. Mantarları da dilimleyin ve limonun kabuğunu da rendeleyin. Daha sonra tavayı ocağa alın. Zeytinyağı ekleyip kızdırın. Soğan ve sarımsağı tavaya ilave edip soteleyin. Ardından doğradığınız tavuk etini de ekleyip güzelce kavurun. Üzerine mantarları da ekleyip kavurmaya devam edin. Daha sonra mısır ve limon kabuğu rendesini ilave edin. Tuz ve karabiberi de ekledikten sonra güzelce karıştırın. En son kremayı ilave edip 2-3 dakika kadar pişirdikten sonra ocaktan alın ve soğumasını bekleyin.

Harcınız soğuduktan sonra hazırladığınız hamur kalıpların ortasına yerleştirin. Üzerine de rendelenmiş kaşar peyniri ekleyip erimesi için fırına verin. Yemeğiniz ılınınca servis edin.