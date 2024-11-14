MasterChef tuzlama çorbası tarifi: Tuzlama çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Tuzlama çorbası tarifi, MasterChef yeni bölümü ile izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bir tür işkembe çorbası olan tuzlamanın farkı işkembenin biraz daha büyük doğranması. Ayrıca tuzlama çorbası içerisinde daha fazla işkembe bulunuyor. Bu lezzeti evinizde denemek isterseniz, tarifi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...

İşte MasterChef tuzlama çorbası tarifi, malzemeleri ve yapım aşamaları...

MASTERCHEF TUZLAMA ÇORBASI TARİFİ MALZEMELERİ

1 kilogram işkembe

3 yemek kaşığı un

2 adet limon

Yarım çay bardağı sirke

2 yumurta sarısı

10 diş sarımsak

Zeytinyağı

Tereyağı

Tuz

TUZLAMA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

İlk olarak işkembeyi iyice temizledikten sonra sirkeli suda 10 dakika kadar bekletin.

Ardından düdüklü tencereye alıp 15 dakika kadar haşlayın.

Haşlama suyunu süzüp dökün, işkembelerinizi kuşbaşı doğrayın ve yeniden tencereye alın.

Üzerine 10 su bardağı su ekleyip düdüklü tencerede 50 dakika kadar haşlayın.

İşkembelerin pişmesine yakın zeytinyağı ve tereyağını tavada kızdırıp unu bu yağda kavurun.

Topaklanmaması için çorbanın suyuyla hafifçe sulandırdığınız unu tencereye ekleyip güzelce karıştırın.

Çorbanızı 10 dakika daha pişirin.

Bu esnada sarımsağı tuzla ezin.

Yumurta, limon suyu, sirke ve sarımsağı çırparak çorbanın terbiyesini hazırlayın.

Bu sosu da ılıştırarak çorbanıza ekleyin hızla karıştırarak güzelce çorbaya yedirin.

Çorbanızı sirke ya da limon ilavesiyle, pul biberli yağla ya da sadece pul biberle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…