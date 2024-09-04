MasterChef Steak Diane tarifi: Steak Diana nasıl yapılır, malzemeleri neler?
MasterChef Steak Diane tarifi... Steak Diane hem enfes sosu hem de pratik yapımı ile tarif listenizin favorisi olacak. Tereyağı ve mantarla lezzetlenen sos, yemeğinizin tadını katlayacak. Eğer denemek isterseniz Steak Diana tarifini sizin için derledik. Şimdiden afiyet olsun...
İşte Steak Diane tarifi, malzemeleri ve yapımı...
MASTERCHEF STEAK DİANE TARİFİ MALZEMELERİ
2 adet bonfile
1 adet kuru soğan
200 gram mantar
1 demet maydanoz
1 çay kaşığı hardal
3 yemek kaşığı tereyağı
Krema
MASTERCHEF STEAK DİANE TARİFİ NASIL YAPILIR?
Bifteği tuz ve baharatlarla güzelce harmanlayın.
Ardından tereyağını tavada erin ve etleri alıp orta ateşte, güzelce kızarana kadar pişirin.
Mantar ve soğanları doğrayın.
Eti pişirdikten sonra aynı tavaya, mantar ve soğanları ekleyin.
Üzerine krema, hardal, tuz ve birkaç damla limon suyu ekleyerek orta ateşte pişirin.
Biftekleri tabağa alın, üzerine hazırladığınız sosu ekleyerek servis edin.
Dilerseniz yanında patates püresi veya kızartması da ekleyebilirsiniz.
Afiyet olsun...