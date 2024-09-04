MasterChef Steak Diane tarifi: Steak Diana nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İşte Steak Diane tarifi, malzemeleri ve yapımı...

MASTERCHEF STEAK DİANE TARİFİ MALZEMELERİ

2 adet bonfile

1 adet kuru soğan

200 gram mantar

1 demet maydanoz

1 çay kaşığı hardal

3 yemek kaşığı tereyağı

Krema





MASTERCHEF STEAK DİANE TARİFİ NASIL YAPILIR?



Bifteği tuz ve baharatlarla güzelce harmanlayın.



Ardından tereyağını tavada erin ve etleri alıp orta ateşte, güzelce kızarana kadar pişirin.



Mantar ve soğanları doğrayın.



Eti pişirdikten sonra aynı tavaya, mantar ve soğanları ekleyin.



Üzerine krema, hardal, tuz ve birkaç damla limon suyu ekleyerek orta ateşte pişirin.



Biftekleri tabağa alın, üzerine hazırladığınız sosu ekleyerek servis edin.



Dilerseniz yanında patates püresi veya kızartması da ekleyebilirsiniz.



Afiyet olsun...