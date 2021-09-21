MasterChef soğanlama tarifi: Osmanlı usulü soğanlama nasıl yapılır, hangi yöreye ait?

Kıymayla, tavukla ya da mercimekle yapılabilen bu yumurtalı yemek, bayat ekmekleri değerlendirmek için de çok doğru bir seçenek. Peki, soğanlama nasıl yapılır, hangi yöreye aittir? İşte, soğanlama tarifi ve yapılışı hakkında detaylı bilgiler

KIYMALI SOĞANLAMA MALZEMELERİ

1 su bardağı yeşil mercimek

4 adet kuru soğan

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

Karabiber

Pul biber

2 tatlı kaşığı kuru nane

4 adet yumurta

2-3 dilim bayat ekmek

SOĞANLAMA TARİFİ

İlk olarak mercimekleri hazırlamaya başlayalım.

Önceden ıslattığınız mercimekleri yumuşayana kadar haşlayın.

Soğanları yemeklik doğrayıp sıvı yağda kavurun.

10-12 dakika kadar kavurduğunuz soğanlara salçayı ilave edin.

Haşladığınız mercimekleri tuzu, karabiberi ve naneyi ekleyin.

1 su bardağı da su ilave ederek suyunu çekene kadar önce harlı sonra kısık ateşte pişirin.

Bu esnada bayat ekmekleri küp küp doğrayıp tabağa dizin.

Mercimeklerin suyu çekilince üzerine yumurtaları ekleyip karıştırın.

Yumurtalar pişince tencereyi ocaktan alın.

Ekmek parçalarının üzerine yayıp sıcak servis edin. Afiyet olsun…

SOĞANLAMA HANGİ YÖREYE AİT?

Aksaray mutfağına ait nefis ve ekonomik bir yemek olan soğanlama, kıymayla, tavukla ya da mercimekle yapılabilir. Aynı zamanda bayat ekmekleri değerlendirmenin en lezzetli şeklidir.