MasterChef şıhıl mahşi tarifi ve yapımı: Şıhıl mahşi (Dolmaların Şahı) nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İşte MasterChef şıhil mahşi tarifi, malzemeleri ve yapım aşamaları...

ŞIHIL MAHŞİ TARİFİ MALZEMELERİ

1 kilogram kabak

500 gram dana kıyma

2 adet kuru soğan

Yarım demet maydanoz

yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı haşlanmış nohut

Karabiber

Pul biber

Zeytinyağı

Tuz

1 su bardağı çırpılmış yoğurt

ÜZERİ İÇİN:

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı kuru nane

ŞIHIL MAHŞİ NASIL YAPILIR?

Kabakları güzelce yıkayın ve dış kısmını çatalla çizin.

Ardından ikiye bölüp iç kısmını oyun.

İçlerini bir kenarda daha sonra üzerine koymak için saklayın.

Daha sonra kabakları yumuşayana kadar yağda kızartın.

Diğer taraftan soğanları doğrayıp tencereye alın. Üzerine yağ ekleyip kavurun. Soğanlar yumuşayınca dolmalık fıstıkları ilave ederek kavurmaya devam edin.

Domates salçasını da ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun ve kıymayı ekleyin.

Tuz, karabiber ve pul biber ekleyip kıyma, suyunu çekip kavrulunca nohutu da ekleyin.

Son olarak doğranmış maydanozu ekleyip ocaktan alın.

Kabakların içerisine kıymalı harcı doldurun ve kabak içinden üzerine bir parça koyun.

Isıya dayanıklı kaba dizdiğiniz kabakların üzerine salçalı, naneli su ekleyin ve 180 derece fırında 30 dakika pişirin.

Servis ederken çırpılmış yoğurt ve salçalı sudan gezdirin.

Afiyet olsun.