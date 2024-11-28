MASTERCHEF ŞALGAM DOLMASI TARİFİ: Şalgam dolması nasıl yapılır, nerenin yemeği, içindekiler neler?
Şalgam dolması, Sivas mutfağının enfes lezzetlerinden biri. Bu lezzet bildiğimiz dolmalarda biraz farklı. Ayrıca farklı yörelerde de yapılmaktadır. Yapılan yöreye göre iç harcında pirinç veya bulgur kullanılır. Sofranızda farklı bir lezzete yer vermek isterseniz, şalgam dolması tarifi ve yapılış aşamaları hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...
İşte MasterChef şalgam dolması tarifi, malzemeleri ve yapımı...
ŞALGAM DOLMASI TARİHİ MALZEMELERİ
8 adet orta boy şalgam
2 adet kuru soğan
250 gram orta yağlı kıyma
1 yemek kaşığı domates salçası
10 dal maydanoz
2 yemek kaşığı pilâvlık bulgur
Yeteri kadar su
Kırmızıbiber
Tuz
Pilavlık bulgur, doğranmış soğan, kırmızıbiber, kıyma, salça, tuz ve suyu bir kapta karıştırarak iç harcını hazırlayın.
Şalgamların kabuğunu soyduktan sonra içlerini oyun ve hazırladığınız harç ile doldurarak tencereye dizin.
Dizilen dolmaların üzerine tencerenin yarısına gelecek kadar salçalı sıcak su ekleyin ve kısık ateşte pişirin.
Afiyet olsun...