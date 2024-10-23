MasterChef pirinç salatası tarifi: Pirinç salatası nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte püf noktaları...
MasterChef pirinç salatası tarifi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Hem doyurucu hem besleyici pirinç salatası garnitür ile birleşince lezzete ulaşıyor. Peki, pirinç salatası tarifi: Pirinç salatası nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte püf noktaları...
Ana yemeğin yanında doyurucu ve lezzetli bir eşlikçi isteyenlere garnitür ile süslenmiş pirinç salatası tarifi hemen aşağıda...
2 su bardağı pirinç
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
Salata için;
4 adet kornişon turşu
2 adet kapya kırmızı biber
Yarım su bardağı haşlanmış mısır
Yarım su bardağı haşlanmış bezelye
1 adet büyük boy domates
1 adet limonun suyu
1 çay kaşığı tuz
Üzeri için:
Taze nane
PİRİNÇ SALATASI NASIL YAPILIR?
Öncelikle pirinçleri sıcak suda 20 dakika bekletin.
Tencerenin içine tereyağı ve sıvıyağı ekleyip hafif kızdırın.
Hafif kızan yağın üzerine yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri ekleyin.
Pirinçler kavrulup tane tane olduktan sonra üzerini hafif geçecek kadar sıcak su ve tuz ekleyip kısık ateşte pişirin.
Pirinçler suyunu çektikten sonra ocağın altını kapatıp pilavı 15 dakika demlemeye bırakın.
Salata için, kornişon turşu ve domatesi yıkayıp küçük küçük doğrayın.
Kırmızı kapya biberleri ise yıkadıktan sonra içini temizleyip küçük küçük dilimleyin.
Büyük bir cam kase içine kırmızı biber, kornişon turşu, haşlanmış mısır, haşlanmış bezelye, domates, tuz ve limon suyunu ekleyip iyice karıştırın.
Salata malzemelerini demlenen ve oda sıcaklığına gelen pilavın içine ilave edip birbirine iyice harmanlayın.
Pirinç salatanız hazır.
Servis tabağına aldığınız pirinç salatanızın üzerini taze nane ile süsleyerek servis edebilirsiniz.