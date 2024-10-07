MASTERCHEF PİDE TARİFİ ( Kıymalı, kuşbaşılı kaşarlı pide) || Evde pide nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Çıtır çıtır kenarları, içlerindeki bol malzemeleriyle hepimizin favorisi olan pide tarifi evde de kolayca hazırlanabiliyor. Biz bugün kuşbaşılı pide, kıymalı pide favoriler arasında yer alıyor. Siz bu hamuru dilediğiniz malzemeyle birleştirip pidenizi damak tadınıza göre hazırlayabilirsiniz. Peki, ev yapımı pide nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte, evde pide tarifi ve püf noktaları...

Ev Yapımı Kıymalı Pide Tarifi

Hamur için;

2 su bardağı su

1 çay bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

Un

İç malzemeleri için;

500 gram kıyma

2 adet soğan

1 büyük domates

1 adet biber

Yarım demet maydanoz

1 yemek kaşığı salça

Karabiber, kimyon, kekik

Tuz

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için;

1 yumurta sarısı

Ev Yapımı Pide Yapılışı

Ev yapımı pidenin hamuru için, bir kaba su, sıvı yağ, sütü alın. Üzerine ayrı bir kapta un ile karıştırılmış mayayı alın. Tuzu ekleyin ve yumuşak bir hamur elde edin.

Hamuru üstü kapalı olarak ılık ortamda 1 saat mayalandırın.

Diğer yandan iç harcını hazırlayalım. Ev yapımı pidenin iç harcı için soğan, biber, maydanoz, domatesi küçük küçük doğrayın.

Kıyma, sıvı yağ, salça, tuz ve baharatları da eklenip elinizle güzelce yoğurun.

Hamuru küçük bezelere ayırın, merdaneyle biraz oval açın ve içine dilediğiniz gibi kıymalı harcı, sucuk kaşar gibi malzemeleri koyun. Biz bu tarifimizde kıyma harcını seçtik.

Yanlardan üstünü biraz açık kalacak şekilde kapatın.

Son olarak, üzerine yumurta sarısını sürün ve 180 derece fırında 20-25 dakika kontrollü bir şekilde pişirin. Afiyet olsun.

KUŞBAŞILI PİDE TARİFİ

Malzemeler:

5 su bardağı un

1 paket kuru maya

1 adet yumurta beyazı

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kaşığı şeker

İç harcı için:

350 gram kuzu kuşbaşı et

2 kırmızı biber

2 yeşil biber

1 adet domates

Yarım demet maydanoz

Üzeri için:

Tereyağı

Dilerseniz yumurta

Nasıl yapılır?

Un, maya, tuz ve şekeri derin bir kasede karıştırın.

Sıvı malzemeleri de ekleyip güzelce yoğurun.

Hamuru mayalanması için nemli bir örtünün altında 45 dakika kadar dinlendirin.

Bu esnada kuşbaşı eti kavurmaya başlayın.

Etler kavrulurken biberleri, maydanozları ve domatesi ince ince doğrayın.

Etlerin pişmesine biberleri ilave edip biraz daha kavurun.

Son olarak domates ve maydanozu ekleyip harcı ocaktan alın.

Mayalanan hamuru bezelere ayırıp elinizle uzatarak pide şekli verin.

Ortasına etli harçtan koyduğunuz hamurların kenarlarını harç dökülmeyecek şekilde ortaya doğru kapatın.

Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra pidelerinizi fırına verin.

Hamurlar kızarınca pideleri fırından alın. Dilerseniz fırından çıkarmadan 5 dakika önce üzerine bir yumurta kırabilirsiniz.

Çıkar çıkmaz kenarlarına tereyağı sürün. Dilimleyip servis yapın. Afiyet olsun…