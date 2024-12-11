MasterChef Pastel de nata tarifi: Pastel de nata (belem turtası) nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Pastel de nata, Portekiz mutfağının meşhur tatlılarından biri. Ünü dünyaya yayılan bu nefis lezzet belem turtası olarak da biliniyor. Muhallebisi ve portakal sosuyla tadına doyum olmayan bu tarif, farklı mutfaklarda da kendine yer buldu. Peki Pastel de nata (belem turtası) nasıl yapılır, malzemeleri neler?
İşte MasterChef Pastel de nata tarifi, malzemeleri, ve yapım aşamaları...
MASTERCHEF PASTEL DE NATA TARİFİ MALZEMELERİ
1 paket milföy hamuru
500 gram toz şeker
2 su bardağı su
1 adet portakal kabuğu
1 adet limon kabuğu
1 adet çubuk tarçın
500 mililitre süt
3 yemek kaşığı un
7 adet yumurta sarısı
Üzeri İçin:
1 yemek kaşığı toz tarçın
PASTEL DE NATA NASIL YAPILIR?
İlk olarak tatlınızın şerbetini hazırlamak için şeker, suyu tencereye alıp eritin.
Ardından limon ve portakal kabuklarını rendeleyerek şerbete ekleyin ve kaynamaya bırakın.
Kaynadıktan sonra koyulaşana kadar karışın ve ocağın altını kapatın.
Muhallebisi için; un ve sütü muhallebi kıvamına gelene kadar çırparak pişirin.
Muhallebi piştikten sonra şerbeti azar azar ekleyerek bir yandan çırpmaya devam edin.
Şerbetli muhallebiyi ılıttıktan sonra yumurta sarılarını ilave edip hızlıca çırpın.
Karışımı süzerek pürüzsüz bir kıvam elde edin.
Milföy hamurları yumuşayınca üst üste koyup merdaneyle açın ve tek bir büyük dikdörtgen elde edin.
Dikdörtgenin uzun kenarından başlayarak sıkı şekilde hamuru rulo haline getirin ve 2 cm kalınlığında yaklaşık 20 parça kesin.
Metal muffin kalıbını tereyağı ile yağlayın hamurları içerisine ortasında kenarlara doğru bastırarak yerleştirin.
Hamurların ortalarına fazla boşluk kalmayacak şekilde yumurtalı kremadan doldurun ve 250 derecelik fırında 15 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.
Fırından aldıktan sonra ilk sıcağı çıkınca üzerlerine tarçın serpiştirerek servis edin.
Afiyet olsun...