MASTERCHEF ÖRDEK PASTİLLA TARİFİ VE MALZEMELERİ: Ördek pastilla nasıl yapılır, nerenin yemeği? İşte püf noktaları...

MasterChef Türkiye'de neredeyse her yıl yarışmacıların karşısına çıkan zorlayıcı yemeklerden ördek pastilla tarifi yeniden gündeme geldi. Somer Sivrioğlu'nun Fas mutfağı yemeği ördek pastilla tarifi nasıl yapılır merak ediyor ve denemek istiyorsanız işte dışı çıtır çıtır, içi ördek etiyle dolgulu enfes ördek pastilla malzemeleri ve yapımı...

Ördek Pastilla Malzemeleri

1 adet yerel ördek

Pırasa

Baklava yufkası

Pudra şekeri

Maydanoz

Nane

Taze soğan

2 adet kuru soğan

Taze zencefil

Sarımsak

Yıldız anason

File badem

Toz zerdeçal

Karanfil

Yenibahar

Chili biberi

Yumurta

Defne yaprağı

Muskat

Koruk suyu

Sebze suyu

Kuru kişniş

Tereyağı

Salatası için:

Tarhun

Dereotu

Maydanoz

Nane

Nar

Pomelo

Pekmez

Kırmızı sirke

Zeytinyağı

Ördek Pastilla Nasıl yapılır?

İç harç için ördekleri düdüklü tencerede yağda iki taraflı kızartacak şekilde mühürleyin.

Ördeği tencereden alıp küp küp doğranmış soğan ve pırasaları ekleyip kavurun.

Sarımsakları ekleyip kavurmaya devam edin.

Taze zencefil, yıldız anason, zerdeçal, karanfil, yenibahar, chili biberi, defne yaprağı ve kuru kişnişi ekleyip kavurmaya devam edin.

File bademi ilave edin.

Ürünleriniz iyice kavrulduktan sonra çıkardığınız ördekleri içine ekleyip, koruk suyu, sebze suyu ve toz muskat ekleyip düdüklünün kapağını kapatın.

Ördekler pişene kadar kapalı şekilde devam edin.

Onlar pişerken yanında servis edeceğiniz salata için maydanoz, nane, nar, pomelo, dereotu ve tarhun ayıklıyoruz.

Salata sosu için pekmez, kırmızı sirke ve tuzu çırparken zeytinyağı ile kıvam almasını sağlayın.

Pişen ördeğimizi didikleyin kalan posası ve suyunu süzüp pırasalarını ayırın.

Ördek etleri, pırasa ve ördek pişme suyunu yumurta sarısı ile bağlayın.

Baklava yufkalarını pişireceğiniz kalıbın yüzeyini yağlayarak başlayın.

Yufkaları kat kat olacak şekilde yağlayarak dizmeye devam edin.

Üçüncü kata geldiğinizde ördekli harcı yerleştirin.

Kalan baklava yufkalarıyla üst kapağını tamamlayıp önce kalıbın içinde sonra açık şekil üzeri kızarana kadar pişirin.

Çıkardıktan sonra pudra şekeri ve tarçını üzerine serpip kızgın bir şiş ile baklava deseni verin.

Ot salatası için bütün ayıkladığımız yeşillikleri bir salata kasesinde yaptığımız vinegrate sos ile harmanlayıp ikisini birlikte servis edin. Afiyet olsun…