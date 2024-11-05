MASTERCHEF LOR DOLMASI TARİFİ: Lor dolması nerenin yemeği, nasıl yapılır? Lor dolması malzemeleri ve yapılışı

Lor dolması ile ilgili akla ilk gelen il Bayburt’tur ve il ile ünü bakımından özdeşleşmiştir. Bayburt ili arazi yapısı hayvancılık yapmaya çok elverişli olup yüksek mera varlığı, mera dayalı besi hayvancılığını öne çıkarmıştır. Bu nedenle lor peyniri, tereyağı ve kaymak gibi süt ürünleri yörede üretilmektedir. Yörede evelik otu (Rumex patientia) olarak bilinen, Kuzey Anadolu Bölgelerinde efelek, labada, develek gibi isimler alan yabani pazı bolca yetişmektedir. Evelik, 50 ve 150 santimetre boylarında, çok yıllık, otsu olan bir bitkidir. Yuvarlak olan, dik gövdeli, saplı, uzunca, eliptik olan yapılıdır. Yaprakların kenarı ise dallı biçimdedir. Haziran ve Eylül aylarında salkım şeklinde yeşil çiçekler açar. Görünüş olarak aynı aileden olduğu kuzukulağını andırır. Evelik otu kurutulara yıl boyunca kullanılabilir. Evelik otu lor dolmasına mayhoş bir tat katmaktadır. Peki, asma yaprağı lor dolması nasıl yapılır? İşte, lor dolması tarifi ve malzemeleri...

Lor Dolması Malzemeleri Nelerdir?

1 kg evelik (pazı) otu (yıkanmış ve ayıklanmış)

200 gram pilavlık bulgur

500 ml kaynar su

1 kg Lor peyniri

200 gram yemeklik doğranmış kuru soğan

200 gram kaymak

50 gram tereyağı

10 gram tuz

Bayburt Lor Dolması Nasıl Yapılır?

Evelik yaprakları yumuşaması için kaynar suda bir taşım haşlanır. 10 g tereyağı ile soğanlar kavrulur, üzerine bulgur ve tuz eklenir, 350 ml su eklenerek suyunu çekinceye kadar kısık ateşte haşlanır. Lor bir kaba alınarak içerisine süt kaymağı ve haşlanmış bulgur karışımı eklenerek harmanlanır. Bu karışım sıkılarak yaprağa sarılır. Yağlanmış tepsiye düzgün bir şekilde dizilir üzerine 150 ml su ilave edilerek 180°C sıcaklıktaki fırında pişirilir. Servis yaparken üzerine kalan tereyağı eritilerek dökülür.

Kaynak: Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü