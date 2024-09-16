MASTERCHEF LAHMACUN TARİFİ: Evde lahmacun hamuru ve harcı nasıl yapılır, malzemeleri neler?
MasterChef lahmacun tarifi ve malzeme listesi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İç harcı ve çıtır çıtır hamuru ile lahmacun pek çok kişinin favorisi. Yanında bol yeşillik ile de tadına doyum olmuyor. Bu nefis lezzeti hazırlamak biraz zahmetli olsa da lezzeti buna değer. Eğer denemek isterseniz, lahmacun tarifi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...
MasterChef lahmacun hamuru ve iç harcı tarifi, malzemeleri ve yapılış aşamaları...
MASTERCHEF LAHMACUN YAPIMI MALZEMELERİ
Hamuru için:
2 su bardağı tam buğday unu
3 su bardağı normal un
1 su bardağı kadar ılık su
1 tatlı kaşığı instant maya
1 çay kaşığı toz şeker
1 çay bardağı süt
Tuz
Harcı için:
350 gram kıyma
2 adet domates
2 adet büyüklükte soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
Maydanoz
Karabiber
Kimyon
Pul biber
Tuz
LAHMACUN TARİFİ NASIL YAPILIR?
İlk olarak lahmacun hamurunu hazırlayarak başlayın.
Toz şeker ve tuzu bir yoğurma kabına koyup instant mayayı ekleyin ve bir iki dakika bekleyin.
Daha sonra unu ekleyin ve kıvama gelene kadar yoğurun. Ardından dinlendirmek için kenara alın.
Lahmacun hamuru hazır olunca avuç içi boyutunda parçalar koparın ve kenara alın.
Diğer taraftan iç harcı için soğanları birkaç parçaya bölün ve robottan geçirin.
Domateslerin kabuklarını soyarak robotta çekin.
Soğan ve domatesli harcı bir kaba alın.
Üzerine ince doğranmış maydanozları ekleyin.
Domates ve biber salçalarını da ilave edin.
En son baharatları ekleyip güzelce karıştırın.
Tezgah üzerine unu serpin ve hamurunuzu merdane yardımı ile açın.
Bir köşede hazırladığınız lahmacun içini hamurun iç kısımlarına nazikçe yayın.
Fırınınızı önceden 230 dereceye ayarlayın ve ısıtın.
Lahmacunlarınızı bir yağlı kâğıdın üzerine yerleştirin ve tepsinizi önceden ısıttığınız fırının içine koyun.
Ortalama olarak 10 dakika sonra lahmacununuz hazır demektir.
Lahmacununuz hazır olunca diğer lahmacunu fırına verin.
Afiyet olsun...