MASTERCHEF LAHMACUN TARİFİ: Evde lahmacun hamuru ve harcı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

MasterChef lahmacun hamuru ve iç harcı tarifi, malzemeleri ve yapılış aşamaları...

MASTERCHEF LAHMACUN YAPIMI MALZEMELERİ

Hamuru için:

2 su bardağı tam buğday unu

3 su bardağı normal un

1 su bardağı kadar ılık su

1 tatlı kaşığı instant maya

1 çay kaşığı toz şeker

1 çay bardağı süt

Tuz

Harcı için:

350 gram kıyma

2 adet domates

2 adet büyüklükte soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Maydanoz

Karabiber

Kimyon

Pul biber

Tuz

LAHMACUN TARİFİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak lahmacun hamurunu hazırlayarak başlayın.

Toz şeker ve tuzu bir yoğurma kabına koyup instant mayayı ekleyin ve bir iki dakika bekleyin.

Daha sonra unu ekleyin ve kıvama gelene kadar yoğurun. Ardından dinlendirmek için kenara alın.

Lahmacun hamuru hazır olunca avuç içi boyutunda parçalar koparın ve kenara alın.

Diğer taraftan iç harcı için soğanları birkaç parçaya bölün ve robottan geçirin.

Domateslerin kabuklarını soyarak robotta çekin.

Soğan ve domatesli harcı bir kaba alın.

Üzerine ince doğranmış maydanozları ekleyin.

Domates ve biber salçalarını da ilave edin.

En son baharatları ekleyip güzelce karıştırın.

Tezgah üzerine unu serpin ve hamurunuzu merdane yardımı ile açın.

Bir köşede hazırladığınız lahmacun içini hamurun iç kısımlarına nazikçe yayın.

Fırınınızı önceden 230 dereceye ayarlayın ve ısıtın.

Lahmacunlarınızı bir yağlı kâğıdın üzerine yerleştirin ve tepsinizi önceden ısıttığınız fırının içine koyun.

Ortalama olarak 10 dakika sonra lahmacununuz hazır demektir.

Lahmacununuz hazır olunca diğer lahmacunu fırına verin.

Afiyet olsun...