MasterChef künefe tarifi: Evde en kolay künefe nasıl, hangi peynirden yapılır?

İşte, ülkemizin meşhur lezzetlerinden olan künefeyi evde kolay malzemelerle hazırlamanın püf noktaları…

Künefe Hangi Peynirle Yapılır?

Künefe peyniri normalde ayrıca satılmaktadır. Ancak evde künefe yapmak için alternatif olarak dil peynirini de kullanabilirsiniz.

Künefe Malzemeleri

250 gram tereyağı

1 yemek kaşığı üzüm pekmezi

200 gram tel kadayıf

300 gram dil peyniri

Şerbeti için:

3 su bardağı su

2 damla limon suyu

4 su bardağı toz şeker

Üzeri için:

Vanilyalı dondurma

Toz Antep fıstığı

Evde Künefe Nasıl Yapılır?

İlk olarak şerbeti hazırlamaya başlayın. Toz şeker, su, limon suyu ve toz şekeri kaynatın ve soğumaya bırakın.

Tereyağını eritip, üzüm pekmeziyle karıştırın ve tepsiye yayın.

Kadayıfları eritilmiş tereyağına bulayın.

Kadayıfın yarısını tepsiye yerleştirip, iyice bastırın.

Üzerine dil peynirini eşit miktarda yayın. Kalan kadayıfı üzerine yayın ve iyice bastırın.

220 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin.

Künefe Şerbeti Nasıl Olmalı?

Kadayıf sıcakken üzerine soğuk şerbeti dökün. Yani kadayıfın şerbeti soğuk, tatlının ise sıcak olması gerekiyor. Böylelikle şerbeti daha iyi çekecektir.

Künefe Nasıl Servis Edilir?

Künefeyi sıcakken yemek makbuldür. Yanında vanilyalı dondurma ya da kaymak ve toz Antep fıstığı ile süsleyip servis edebilirsiniz.