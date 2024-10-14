MASTERCHEF KRUVASAN (CROİSSANT)TARİFİ : Kruvasan İtalyan mı Fransız mı? Orjinal kruvasan nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Croissant hangi ülkeye ait araştırmaları MasterChef kruvasan yapımı ile birlikte hız kazandı. Profesyonel kruvasan yapımı oldukça özenli bir işçilik istiyor. Genellikle İtalya ve Fransa'da çokça tüketilmesi nedeniyle, kruvasan İtalyan mı Fransız mı tartışmaları da sık sık yapılır. Peki, orijinal kruvasan nasıl yapılır? İşte, sade ve çikolatalı kruvasan tarifi ve evde yapımı...

KRUVASAN İTALYAN MI FRANSIZ MI?

Kruvasan, uzun zamandır Fransız mutfağının değişmez bir öğesi olduğundan Fransa'nın ulusal yiyeceği kabul edilir. 13. yüzyıldan beridir Avusturya'da çeşitli şekillerde yapıldığına dair tarihi deliller vardır. Yiyeceğin Fransa'da tutulması ise Avusturyalı bir subay olan August Zang'ın Paris'te bir fırın açması ile olmuştur. Paris'te hilâl şeklinde yapılan Viennoiserie (Viyana usulü) çeşidi ile de dünya çapında tanınır hâle gelmiştir.

FRANSIZ KRUVASAN TARİFİ MALZEMELERİ

Yapımı için malzemeler

4,5 su bardağı un

Yarım paket yaş maya

50 gram tereyağı

2 tatlı kaşığı toz şeker

2 çay kaşığı tuz

1 su bardağı ılık süt

2 adet yumurta

125 gram tereyağı

1 adet yumurta sarısı

ORJİNAL KRUVASAN NASIL YAPILIR?

Öncelikle sütü ısıtın. Sütü ısıttığınız kabın içine ufaladığınız mayayı ve şekeri ilave ederek eriyene kadar karıştırın. Unun tamamını geniş bir yoğurma kabına koyun. Ortasını çukur olacak şekilde açın ve hazırladığınız mayayı ilave edin, 10 dakika kadar ön mayalanma için bekleyin. Ön mayalanma bitince geri kalan tüm hamur malzemesini yoğurma kabına ekleyerek kaba yapışmayan bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Kabın üzerini streç film ile kapatarak ılık bir yerde yaklaşık yarım saat dinlendirin. Hamur iki katına çıktıysa mayalama işleminiz başarılı demektir.

Mayalama işleminden sonra hamurunuzu hafif unlanmış tezgaha alın ve 1,5 santimetre kalınlığında dikdörtgen şeklinde açın. Açtığınız hamurun yüzeyini üç parça gibi düşünün, sağ ve sol taraflara 50 gram tereyağını elinizle sürün, bu parçaları ortada birleştirin. Bu işlemi yaptıktan sonra hamuru sığacağı bir kaba alın üzerini streç film ile kaplayarak dolapta yaklaşık 10 dakika dinlendirin. Hamuru açma, katlama ve dolapta dinlendirme işlemlerini iki kez daha tekrarlayın.

Son olarak hamuru bir kez daha unlanmış tezgaha alarak yarım santimetre kalınlığında dikdörtgen şeklinde açın. 25-30 santimetre boyunda ve taban kenarı en az 10 santimetre olan üçgenler halinde hamuru kesin. Geniş kenardan başlayarak hamuru yuvarlayın. Hamurları yağlı kağıt ya da yapışmaz tepsi kağıdı serilmiş fırın tepsisine 5 santimetre aralıklarla dizin.

10 dakika kadar dinlendirdikten sonra üstlerine 1 adet yumurta sarısı sürerek 200 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 15 dakika pişirin.

ÇİKOLATALI KRUVASAN TARİFİ YAPIMI

Malzemeler:

Hamuru için;

•1 paket kuru maya

•50 g tereyağı

•3,5 su bardağı un

•1 bardak su

•Yarım tatlı kaşığı tuz

•1 tatlı kaşığı şeker

Hamurun içine;

•250 g tereyağı

İçi için;

•200 g sürülebilir çikolata

Üzeri için;

•1 adet yumurta sarısı

•Bir tutam tuz

•Sürülebilir çikolata

•Pudra şekeri

Tarif:

1-Hamuru hazırlamak için kaseye unun yarısı alın ve üzerine maya, tuz, şekeri ekleyin.

2-Suyu da ekleyip yoğurmaya başlayın.

3-Üzerine azar azar kalan unu da ilave ederek yoğurmaya devam edin.

4-Ardından tereyağını ekleyip yoğurma işlemine devam edin.

5-Ele yapışmayan bir hamur elde edince üzerini streç film ile kapatıp hamuru mayalanmaya bırakın.

6-Mayalanan ve hacim olarak iki katına çıkan hamuru tezgaha alın ve uzunlamasına açın.

7-Hamurun uç kısımlarını ortada birleştirin, ardından yandaki katları da birbirinin üzerine getirin ve streç filmle sararak bir gece Arçelik No Frost Buzdolabı’nda oda sıcaklığındaki 250 gramlık tereyağını bir buzdolabı poşetinin içerisine alıp her tarafı eşit olacak dikdörtgen formunda tezgahta bastırarak inceltin.

8-Ardından buzdolabının derin dondurucu bölümünde bekletin.

9-Buzdolabına aldığınız hamuru ertesi gün tezgaha alın ve dikdörtgen şekline getirdiğiniz tereyağının boyutlarında açın.

10-Açtığınız hamuru yarıya kesin, bir tanesinin üstüne buzlukta beklettiğiniz tereyağını yerleştirin.

11-Kalan hamuru da tereyağının üstüne kapatın.

12-Ardından hamuru merdane yardımıyla yeniden açın ve hamuru ikiye katlayın. Bu işlemi iki kez daha tekrarlayın.

13-Yeniden hamuru streç filme sarıp Arçelik No Frost Buzdolabı’kaldırın.

14-İki üç saat kadar buzdolabında bekleyip sıkılaşan hamuru yeniden dışarı alın.

15-Bir karış genişliğinde ve yarım santim kalınlığında uzunlamasına olacak şekilde açın.

16-Açtığınız hamurların içine çikolata koyun, rulo şeklinde sarın ve yağlı kağıt serili Arçelik Ankastre Fırın tepsisine dizin.

17-Tüm hamur için aynı işlemi tekrarlayın.

18-Üzeri için yumurta sarısını bir tutam tuzla çırpın ve kruvasanların üzerine fırça yardımıyla sürün.

19-Önceden ısıttığınız 200 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 10 dakika kadar pişirin.

20-Ardından fırının ısısını 180’e indirip 20 dakika daha kızarana kadar kontrollü olarak pişirin.

21-Sıkma torbasının içine sürülebilir çikolatayı koyun. Pişen kruvasanların üzerini ince çizgi halinde çikolatayla süsleyin. Ardından pudra şekeri serpin.

22-Kruvasanlarınızı Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’nde yaptığınız leziz kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.

23-Afiyet olsun!