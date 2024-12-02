MasterChef Krokan Bush tarifi: Krokan Bush nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İşte MasterChef Krokan Bush tarifi ve malzemeleri...

MASTERCHEF KROKAN BUSH TARİFİ MALZEMELERİ

Hamuru için:

10 adet yumurta

310 gr un

450 gram su

200 gram tereyağı

1 çay kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

Kreması için:

4 adet yumurta sarısı

5 gram vanilya

500 gram süt

3 yemek kaşığı mısır nişastası

5 yemek kaşığı tereyağı

100 gram şeker

Karamel için:

600 gram şeker

120 gram su

KROKAN BUSH NASIL YAPILIR?

Su, şeker, şeker ve tereyağını tencereye alın ve eritin.

Su kaynayınca unu yavaş yavaş ekleyerek kıvam alana kadar kavurun.

Altını kapatarak kenara alın ve ılındığında da çırparak tek tek yumurtaları ekleyin.

Hamuru bir sıkma kabına alarak yağlı kağıt üzerinde eşit büyüklüklerde yuvarlak sıkın ve 190 derecede 35 dakika pişirin.

Kreması için un, nişasta, yumurta sarısı, şeker ve süt karıştırılarak tencereye alın. Kıvam aldıktan

sonra altı kapatın, içerisine tereyağı ekleyerek soğumaya bırakılır.

Diğer yanda karamel sosu için, şeker ve suyu ocağa alın ve karamel rengi alana kadar pişirin.

Hamurlarının altına delik açarak krema sıkın. Üzerine sıcak karamel sos gezdirerek dizin.

Soğuduktan sonra servis edin.

Afiyet olsun...