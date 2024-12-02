MasterChef Krokan Bush tarifi: Krokan Bush nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Krokan Bush tarifi ve malzeme listesi, Fransız mutfağının özel tariflerinden biri. Piramit şeklindeki görünüşü ve karamelize şekeriyle kaplanan dolgulu hamuruyla favoriniz olacak. Orjinal adı 'Croquembouche' olan Krokan Bush tarifini sizin için derledik. Şimdiden afiyet olsun....
İşte MasterChef Krokan Bush tarifi ve malzemeleri...
MASTERCHEF KROKAN BUSH TARİFİ MALZEMELERİ
Hamuru için:
10 adet yumurta
310 gr un
450 gram su
200 gram tereyağı
1 çay kaşığı şeker
1 çay kaşığı tuz
Kreması için:
4 adet yumurta sarısı
5 gram vanilya
500 gram süt
3 yemek kaşığı mısır nişastası
5 yemek kaşığı tereyağı
100 gram şeker
Karamel için:
600 gram şeker
120 gram su
Su, şeker, şeker ve tereyağını tencereye alın ve eritin.
Su kaynayınca unu yavaş yavaş ekleyerek kıvam alana kadar kavurun.
Altını kapatarak kenara alın ve ılındığında da çırparak tek tek yumurtaları ekleyin.
Hamuru bir sıkma kabına alarak yağlı kağıt üzerinde eşit büyüklüklerde yuvarlak sıkın ve 190 derecede 35 dakika pişirin.
Kreması için un, nişasta, yumurta sarısı, şeker ve süt karıştırılarak tencereye alın. Kıvam aldıktan
sonra altı kapatın, içerisine tereyağı ekleyerek soğumaya bırakılır.
Diğer yanda karamel sosu için, şeker ve suyu ocağa alın ve karamel rengi alana kadar pişirin.
Hamurlarının altına delik açarak krema sıkın. Üzerine sıcak karamel sos gezdirerek dizin.
Soğuduktan sonra servis edin.
Afiyet olsun...