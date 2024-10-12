MASTERCHEF KREM KARAMEL TARİFİ PÜF NOKTALARI || Krem karamel nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir?

Krem karamel püf noktaları ile günün en çok merak edilen tarifleri arasında yer alıyor. Ülkemizde de sıklıkla yapılan krem karamel tarifi kıvamı için bazı detayları atlamamak gerekiyor. Peki, Fransız usulü krem karamel nasıl yapılır? İşte gerçek krem karamel tarifi ve malzemeleri...

KREM KARAMEL TARİFİ

6 yumurta

1 litre süt

1 su bardağından 1 parmak eksik şeker

1 paket vanilya



Karamel için;

1 su bardağı toz şeker

6-7 yemek kaşığı su

KREM KARAMEL NASIL YAPILIR?

Bir tavaya toz şeker ve suyu koyun.

Ocakta kahverengi olana kadar karıştırın.

Fırın tepsisine krem karamel kaplarını yerleştirin ve tepsinin içine kapların yarısına kadar ılık su doldurun.

Krem karamel kaplarının içine kavurduğunuz şekerden birer çorba kaşığı ekleyin.

Krem karamel harcını hazırlamak için sütü ısıtın.

Ayrı bir çırpma kabına yumurtaları kırın.

Üzerlerine toz şeker, limon kabuğu ve vanilyayı ekleyin.

Bu malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra ısıtılmış sütü ilave edin.

Bu karışımı da krem karamel kaplarının içine doldurun.

İçinde ılık su ve krem karamel kapları bulunan tepsiyi 160 derecelik derecelik fırında 45 dakika kadar pişirin.

KREM KARAMEL PÜF NOKTALARI

Krem karamel tatlısı yaparken yumurtalı karışım iyice köpüklenecek. Kıvamının ve malzemelerinin köpükleri gidene kadar karışması gerekiyor. Ayrıca kalıbından tam çıkması için tatlıyı en az 12 saat bekletiniz.