MasterChef kazandibi tarifi: Pastane usulü kazandibi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İşte MasterChef kazandibi tarifi, yapımı ve malzemeleri...

MASTERCHEF KAZANDİBİ TARİFİ MALZEMELERİ

6 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

2 tatlı kaşığı pudra şekeri

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 yemek kaşığı mısır nişastası

3 yemek kaşığı pirinç unu

1 Paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

Tarçın



Tepsi için:

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

MASTERCHEF KAZANDİBİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Nişasta, pirinç unu ve vanilyayı bir kaba alın ve üzerine 2 su bardağı sütü ekleyip karıştırın.

Şeker ve kalan sütü de tencereye alın ve kısık ateşte kaynayın.

Süt kaynadıktan sonra nişasta ve sütlü karışımı tencereye yavaş yavaş ekleyin.

Muhallebi kıvamına gelinde tereyağını ilave edin.

Ardından güzelce karıştırıp ocaktan alın.

Daha sonra tepsiyi margarinle yağlayın ve şekeri tepsinin dibine yayın.

Üzerine de hazırladığını muhallebiyi ekleyin ve tepsiyi çevirerek pişirin. Orta ateşte ve 15 dakika pişirdikten sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Servis ederken tatlınızı dikdörtgen şeklinde dilimleyin ve rulo yaparak servis edin.

Afiyet olsun...