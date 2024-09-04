MasterChef karides kokteyl tarifi ve malzemeleri || Karides kokteyl nasıl yapılır?

Karides kokteyl tarifi meze ve başlangıçlar için alternatif sunuyor. Evde kolay karides kokteyl sosu pratik bir şekilde hazırlanıp ile bardakta servis edilir. Kokteyl sos en basit şekliyle bir ölçü mayonez ile 1/4 ölçü ketçabın karıştırılmasıyla yapılıyor. Kendi zevkinize göre ketçap miktarını azaltıp artırabilirsiniz. Bu pembe sosa birkaç damla Acisso/Tabasco ve taze limon suyu damlatırsanız tadı daha güzel oluyor. Peki, karides kokteyl nasıl yapılır? İşte karides kokteyl tarifi

KARİDES KOKTEYL NASIL YAPILIR?

Kokteyl için ayaklı Martini kadehlerinin içine biraz ince kıyılmış marul yerleştiriyorsunuz. Dilerseniz küçük küpler halinde kesilmiş mandalina, ananas, mango gibi meyveler de ilave edebilirsiniz. Donmuş küçük karidesleri eritip káğıtla kuruladıktan sonra, bunların üstüne paylaştırıyor, en üste de bolca kokteyl sosu döküyorsunuz. Karides miktarı zevkinize kalmış ama kişi başı iki çorba kaşığı olmalı. Kendi haşlayıp soyduğunuz karidesleri de kullanabilirsiniz. Servis ederken limon dilimiyle dekore edebilirsiniz.

Püf noktası: Karidesi bol su içinde bütün olarak haşlamalısınız. Karidesler pembeleşip su yüzeyine çıktıklarında pişmişler demektir; hemen dışarı alın ve soğuk suda soğutun.