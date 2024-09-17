MasterChef kalburabastı tarif ive malzemeleri | Kalburabastı tatlısı nasıl yapılır, püf noktaları neler?

Kalburabastı, mutfağımızın geleneksel şerbetli tatlılarından biri. Yapımı her ne kadar zor gibi görünse de aslında oldukça basit. Eğer evinizde tatlınıza şekil verecek kalbur yoksa kevgirden de faydalanabilirsiniz. Denemek isterseniz, kalburabastı tarifini sizin için derledik. Çok beğeneceksiniz.

MALZEMELER:

125 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı irmik

1 tane yumurta

Yarım paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

1 su bardağı ceviz

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

NASIL YAPILIR?

Tatlınızın şerbeti için suyu ve şekeri tencerede kaynatın. Ardından birkaç damla limon suyu ekleyerek 10 dakika kadar daha kaynatın. Şerbetiniz hazır olunca soğuması için bir kenara alın.

Hamuru için tereyağı, sıvı yağı, yumurtayı ve yoğurdu bir kaba alın ve iyice karıştırın. Daha sonra irmiği ve kabartma tozunu ilave edin ve karıştırmaya devam edin. Hamura yavaş yavaş unu da ekleyip yoğurun. Ardından ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve avuç içinde yuvarlayın. Yuvarladığını hamuru bir kalbura bastırıp küçük küçük açın. Hamurun içine ceviz koyun ve kapatın. Tatlınızı tepsiye dizin ve önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin. Fırından alınca üzerine soğuyan şerbeti dökün. Tatlınız şerbetini çektikten sonra servis edebilirsiniz.