MasterChef Kadınbudu köfte tarifi: Kadınbudu köfte nasıl yapılır, püf noktaları neler?
MasterChef kadınbudu köfte tarifi izleyenlerin dikkatini çekiyor. Kıyma ve pirinç ile hazırlanan kadınbudu köfte severek tüketilen yemeklerden biri. Köftenizi hazırlarken az yağlı ve iki kez çekilmiş kıyma kullanırsanız yemeğinizi lezzeti artacaktır. Ayrıca pirinçleri de 15 dakika kadar haşlamak yeterli olacaktır. Malzemeler hazırsa, kadınbudu köfte tarifi de hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...
MasterChef kadınbudu köfte tarifi, püf noktaları ve malzeme listesi...
MASTERCHEF KADINBUDU KÖFTE TARİFİ MALZEMELERİ
600 gram az yağlı köftelik kıyma
1 adet soğan
1 adet yumurta
1 kahve fincanı pirinç
Kimyon
Karabiber
Tuz
Panesi için;
1 adet yumurta
Yarım çay bardağı galeta unu
Yarım çay bardağı buğday unu
KADINBUDU KÖFTESİ NASIL YAPILIR?
Kıymayı eşit miktarda ikiye ayırın.
Kıymanın yarısını tavaya alıp 2-3 yemek kaşığı su ilave ederek orta ateşte kavurun.
Soğanı ufak ufak doğrayın.
Ocaktan almadan hemen önce kıyılmış soğanı kıymanın üzerine ekleyip birkaç dakika daha kavurun ve harcı soğumaya bırakın.
Ardından pirinci yıkayıp süzün, haşlanmak için tencerede kaynatın.
Haşlanan pirinçleri bir kenara alın, soğumasını bekleyin.
Kavrulmuş kıyma ve çiğ kıymayı bir kaba alın.
Soğuyan pirinçlerin suyunu süzüp kıymalara katın.
Ardından yumurta, tuz ve baharatı da karışıma ilave edin.
Harcı karışana kadar yoğurun ve buzdolabında 2 saat bekletin.
Dinlenen harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayarak köftelere şekil verin.
Un, çırpılmış yumurta ve galeta ununa bulayıp ayçiçeği yağında kızartın.
Afiyet olsun...