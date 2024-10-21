MasterChef ıslak hamburger tarifi: Evde ıslak hamburger nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Islak hamburgerin lezzeti için en önemli unsur kullanılacak kıyma. Evde ıslak hamburger yaparken dana döş etinden çekilmiş kıymayı tercih edebilirsiniz.

Köftenin harcında, sarımsak, kimyon, yumurta ve galeta unu kullanarak lezzetini artırabilirsiniz. Ayrıca köfteleri fazla yoğurmamakta fayda var. Ayrıca yoğurduğunuz köfteleri çok ufak ve ince yapmayın.

En önemli nokta ise hamburgerin ekmeğinin domates sosunu güzelce çekmesi ve nemli olması. Bu nemli kıvamı yakalayamazsanız yemeğiniz ekmek arası salçalı köfte olur, ıslak hamburger olmaz. O nedenle ıslak hamburgerleri hazırladıktan sonra buharda ısıtma aşamasını kesinlikle pas geçmeyin.

MASTERCHEF ISLAK HAMBURGER TARİFİ MALZEMELERİ

4 adet hamburger ekmeği

350 gram kıyma

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı galeta unu

4-5 dal maydanoz

Karabiber

Tuz

Sosu için:

5 adet domates

3 diş sarımsak

3 yemek kaşığı ketçap

1 yemek kaşığı salça

Karabiber

Zeytinyağı

Tuz

EVDE ISLAK HAMBURGER NASIL YAPILIR?

Soğan ve sarımsağı rendeleyin.

Köfte için diğer tüm malzemeyi bir yoğurma kabına alıp yoğurun.

Tüm köfte malzemelerini derin bir kasede karıştırıp çok fazla yoğurmadan harmanlayın.

Harçtan hafif kalın yuvarlak köfteler yapıp bir tepsiye dizin.

Üzerini streç filmle kaplayıp buzdolabına kaldırın ve dinlenmeye bırakın.

Sos için zeytinyağı hariç tüm malzemeyi blender'dan geçirip püre haline getirin.

Zeytinyağını tavada ısıtın.

Domatesli ve ketçaplı karışımı da ekleyip kaynatın.

Hamburger ekmeklerini ortadan ikiye kesip pişen domatesli sosun içine batırıp çıkarın.

İçlerine köfteleri yerleştirin.

Sosu çeken ekmeklerin aralarına köfteleri koyup burgerleri kapatın.

Köfteleri pişirdiğiniz tavaya pişirme kağıdı serip hamburgerleri kağıdın üzerine dizin.

Üzerini kapakla kapatıp 5 dakika daha ısıtarak buhar yaptırdığınız ıslak hamburgerleriniz servise hazır.

Afiyet olsun!