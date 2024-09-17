MasterChef iç pilav tarifi: İç pilav nasıl yapılır, malzemeleri neler?

MasterChef iç pilav tarifi, malzemeleri ve yapımı...

MASTERCHEF İÇ PİLAV TARİFİ MALZEMELERİ

2 su bardağı pirinç

3 adet kuru soğan

4 yemek kaşığı kuş üzümü

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

Bir tutam ince doğranmış dereotu

2 adet kesme şeker

1 çay kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı yenibahar

Karabiber

Tuz

MASTERCHEF İÇ PİLAV NASIL YAPILIR?

İlk olarak bir yemek kaşığı kadar sıvı yağı tavaya alın ve fıstıkları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Pirinci de güzelce yıkayıp suyunu süzün.

Soğanı soyup küp küp doğrayın ve tavaya alıp kavurun.

Diğer taraftan üzümleri de ılık suda bekletin.

Soğanlar kavrulunca pirinci ilave edin ve kavurun.

Ardından fıstık, kuş üzümü, tuz ve kesme şekerini atın. 3 bardak sıcak su ilave edin. Kaynamaya bırakın.

Suyunu çekince üzerine dereotu, yenibahar ve tarçın ilave edin.

İç pilavınızı dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...