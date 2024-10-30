MasterChef ezogelin çorbası tarifi: Ezogelin çorbası nasıl yapılır, hangi yöreye ait, malzemeleri neler?
Ezogelin çorbası, en sevilen çorbaların başında geliyor. Ezo gelin çorbası ilk olarak 1900'lü yılların başında Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yapılmış, daha sonra tüm Türkiye genelinde bilinen bir lezzet haline gelmiştir. İçerisindeki bulgur, mercimek ve pirinciyle de oldukça besleyici. Eğer et veya tavuk suyu ile hazırlanırsa da lezzetine doyum olmuyor. Peki ezogelin çorbası nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
İşte ezogelin çorbası tarifi, malzemeleri ve yapım aşamaları...
EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ MALZEMELERİ
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı bulgur
2 yemek kaşığı pirinç
1 yemek kaşığı domates salçası
6 su bardağı sıcak su
Tereyağı
Nane
Tuz
EZOGELİN ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Mercimek, bulgur ve pirinci güzelce yıkayın.
Suyu tencereye alıp kaynatın.
Daha sonra yıkadığınız mercimek, pirinç ve bulguru ekleyin ve tüm malzemeler yumuşayana kadar çorbayı pişirmeyi sürdürün.
Soğanın kabuklarını soyup küçük küçük doğrayın.
Tereyağını bir tavada eritin ve üzerinde soğanları ilave edip kavurun.
Ardından salçayı ekleyin ve kokusunu çıkana kadar karıştırın.
Daha sonra da naneyi ilave edip karıştırmaya devam edin.
Salçalı ve soğanlı sosunuzu yavaş yavaş tencereye ekleyin ve çırpma teli ile karıştırın.
Daha pürüzsüz bir kıvam isterseniz çorbanızı blender’dan da geçirebilirsiniz.
Birkaç taşım daha kaynattığınız çorbayı sıcak servis edin.
Afiyet olsun...