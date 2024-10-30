MasterChef ezogelin çorbası tarifi: Ezogelin çorbası nasıl yapılır, hangi yöreye ait, malzemeleri neler?

İşte ezogelin çorbası tarifi, malzemeleri ve yapım aşamaları...

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ MALZEMELERİ

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı bulgur

2 yemek kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı domates salçası

6 su bardağı sıcak su

Tereyağı

Nane

Tuz

EZOGELİN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Mercimek, bulgur ve pirinci güzelce yıkayın.

Suyu tencereye alıp kaynatın.

Daha sonra yıkadığınız mercimek, pirinç ve bulguru ekleyin ve tüm malzemeler yumuşayana kadar çorbayı pişirmeyi sürdürün.

Soğanın kabuklarını soyup küçük küçük doğrayın.

Tereyağını bir tavada eritin ve üzerinde soğanları ilave edip kavurun.

Ardından salçayı ekleyin ve kokusunu çıkana kadar karıştırın.

Daha sonra da naneyi ilave edip karıştırmaya devam edin.

Salçalı ve soğanlı sosunuzu yavaş yavaş tencereye ekleyin ve çırpma teli ile karıştırın.

Daha pürüzsüz bir kıvam isterseniz çorbanızı blender’dan da geçirebilirsiniz.

Birkaç taşım daha kaynattığınız çorbayı sıcak servis edin.

Afiyet olsun...