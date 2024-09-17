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MasterChef esnaf lokantası konsepti: Tam kıvamında patates püresi nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Patates püresi, yemeklerin en güzel eşlikçilerinden Özellikle et yemeklerinin yanına ayrı yakışıyor. İçerisine eklenen rendelenmiş kaşar peyniriyle de lezzetini katlıyor. Siz de menünüze eklemek isterseniz, patates püresi tarifi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...
MasterChef patates püresi tarifi, malzemeleri ve yapımı...
7-8 adet patates
1 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı süt
Karabiber
Tuz
PATATES PÜRESİ NASIL YAPILIR?
İlk olarak patatesleri ister bütün halinde isterseniz de soyduktan sonra iri iri doğrayıp haşlayın.
Daha sonra patatesler yumuşayınca kabuklarını soyun ve ezerek püre haline getirin.
Üzerine tereyağı, süt ve dilerseniz rendelenmiş kaşar peynirini de ilave edin.
Afiyet olsun...