MASTERCHEF ÇİĞ KÖFTE TARİFİ (ETLİ,ETSİZ) || Evde çiğ köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte en önemli püf noktası...

MasterChef çiğ köfte tarifi günün aranan lezzetlerinden biri oldu. Çiğ köfte etli ve etsiz olarak hazırlanabiliyor. Urfa ilimizde çiğ köfte genellikle etli yapılıyor. Peki, çiğ köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, etli ve etsiz çiğ köfte tarifi ve yapılışı...

ETLİ ÇİĞ KÖFTE TARİFİ

8 çay bardağı esmer bulgur

350 gram ince çekilmiş yağsız kıyma

2 su bardağı (mümkünse) Urfa isotu

4 yemek kaşığı salça

3 adet kuru soğan

1 demete yakın taze soğan

1 demet maydanoz

1 çay bardağı pul biber

2 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı karabiber

5 diş sarımsak

1 çay bardağı sıvı yağ

Küp buz

ETLİ ÇİĞ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Çiğ köfte tepsisine kıymayı, baharatları, ince kıyılmış soğanı, buz parçaları ve ezilmiş sarımsakları koyarak kıvam alana kadar yoğurun.

Daha sonra ortasında bir havuz açılarak bulguru ekleyin ve içe doğru yoğurmaya devam edin.

Yarım saat kadar yoğurma işlemine devam edin.

Ara ara küçük buz parçaları ilave edilir.

Yumuşamaya başlayınca salçayı ekleyin ve tekrar yoğurmaya devam edin.

İnce kıyılmış maydanozu ve yeşil soğanları ekleyin, bu aşamada sıvı yağı da ilave ederek 5 dakika daha yoğurun.

İstenilen kıvama ulaşmış, bulgur ve et yoğurmanın etkisiyle pişmişse, marul ve limonla süsleyebilir ve ayranla ikram edebilirsiniz. Afiyet olsun...

ETSİZ ÇİĞ KÖFTE TARİFİ

4 su bardağı ince bulgur

2 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı domates salçası

4 yemek kaşığı biber salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

3 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı toz biber

1,5 buçuk yemek kaşığı isot

Taze soğan

Maydanoz

ETSİZ ÇİĞ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Genişçe bir kaba bulguru, salçaları ve baharatları yoğurmak için alın.

Soğan ve sarımsağı robottan veya rendeden geçirerek püre şekline getirin.

Soğan ve sarımsağı da bulgura ekleyip 2 yemek kaşığı sıvı yağı da ilave ederek yoğurmaya başlayın.

Bulgur ile diğer malzemeler bir bütün haline geldikten sonra üzerine hafifçe su döküp çiğköfte rengini ve şeklini alana kadar yoğurun.

Köfteniz kurudukça su eklemeye devam edin.

Çiğ köftenin yumuşadığını elinizle hissettikten sonra tadına bakarak tuzunu ve baharatını damak

zevkinize göre ayarlayın.

En son maydanoz ve taze soğanı ilave edip birlikte bir kere daha yoğurun.

Elinizle parçalar koparıp sıkıp şekil verin.

En son olarak yeşillikler ve limon dilimleriyle süsleyip servis tabağına alın.

ÇİĞ KÖFTE YAPIMININ PÜF NOKTALARI

Çiğköfte ustaları, yaptıkları çiğ köftelerin içerisine en az 25 baharat eklediklerini söylüyorlar. Bu baharatlar çiğ köftenin çok daha lezzetli olmasını sağlıyor. Yapılan çiğ köftenin lezzetini arttırmak için bazı baharatlardan yararlanabilirsiniz. Özellikle çiğ köftenizin karışımına isot pul biber, kişniş, kimyon, yenibahar ve karabiber ekleyebilirsiniz.

Çiğ köftenin içeriği kadar üzerine dökülen soslar da oldukça önemlidir. Nar ekşisi ve limon suyunun yanı sıra acı soslar, burger sosu, Afrika sosu ve klasik çiğ köfte sosu katabilirsiniz. Çiğ köftenin lezzetini arttıran diğer bir seçenek ise sunumu esnasında yanına konabilecek malzemelerdir. Başta marul ve maydanoz olmak üzere; roka, domates, mısır, havuç, taze nane, salatalık turşusu, közlenmiş biber ile servis edebilirsiniz.