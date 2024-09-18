MasterChef Cannelloni tarifi: Cannelloni nasıl yapılır, malzemeleri neler?

MasterChef Canneloni tarifi, malzeme listesi ve yapım aşamaları...

MASTERCHEF CANNELONİ TARİFİ MALZEMELERİ

Hamuru için:

2,5 su bardağı un

Yarım su bardağı süt

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

İç harcı için:

500 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

Karabiber

Tuz

Üzeri için:

1 yemek kaşığı salça

Su

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

CANNELONİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak hamur malzemelerini bir kaba alıp yoğurun ve buzdolabında 20 dakika dinlendirin.

Diğer taraftan iç malzemeyi hazırlayın. Bunun için soğanı ufak ufak doğrayın ve tavada kavurun.

Üzerine kıyma ve salçayı da ekleyip pişirin.

Maydanozları ince ince doğradıktan sonra tavaya ekleyin.

Son olarak baharat ve tuzu da ilave edip ocaktan alın.

Dinlenen hamurunuzu dikdörtgen şekilde biraz un yardımıyla ve mantı hamuru kalınlığında açın.

Kaynamış tuzlu suya hamurları 3-4 adet atıp 5 dakika haşlayın.

Hamurunuzu sudan çıkardıktan sonra temiz bir bez üzerine dizin ve nemini alın.

Hamurun içine daha önceden hazırladığınız iç malzemeden koyup rulo şeklinde sarıp yağladığınız kare tepsiye dizin.

Üzerine salçalı suyu hazırlayıp gezdirin.

Rendelenmiş kaşar peynirini de serptikten sonra fırına verin.

200 derecede 30 dakika kadar piştikten sonra fırından çıkarıp servis edin.

Afiyet olsun!