MASTERCHEF BİRYANİ TARİFİ: Biryani nasıl yapılır, nerenin yemeği, malzemeleri neler?
Biryani tarifi, alışılmış lezzetlerinden dışında farklı şeyler arayanlar için nefis bir alternatif. Hindistan mutfağına ait olan bu lezzet, et veya balıkla hazırlanıyor. Bildiğimiz pilavlardan farklı olarak hazırlanan biryani, içerisindeki baharatlarla da lezzetini katlıyor. Sofranızda farklı bir lezzete yer vermek isterseniz, biryani tarifi ve yapım aşamaları hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...
Masterchef Biryani tarifi, yapımı ve malzeme listesi...
MASTERCHEF BİRYANİ TARİFİ MALZEMELERİ
1 kilogram kemikli kuzu eti
1 adet kuru soğan
2 adet domates
2 su bardağı basmati pirinç
3-4 diş sarımsak
25 gram dolmalık fıstık
50 gram badem
1 çay kaşığı zencefil
Kuş üzümü
Karabiber
Tereyağı
Zeytinyağı
Tuz
HİNT MUTFAĞINDAN BİRYANİ NASIL YAPILIR?
İlk olarak pirinçleri güzelce yıkayın. Daha sonra üzerine ılık su ve 1 çay kaşığı tuz ekleyin, 10 dakika kadar bekletin. Ardından suyunu iyice süzün.
Tereyağı ve ayçiçeği yağını tavada ısıtın.
Soğanları ve sarımsakları yemeklik doğrayın ve tavaya ekleyip soteleyin.
Kemikli kuzu etlerini ilave edin ve kavurun.
Etler suyunu salıp çekinceye kadar pişirin.
Sonrasında dolmalık fıstık ve bademi ekleyin.
Pirinci ilave edip kavurun.
Küp küp doğradığınız domatesi ekleyip pişirmeye devam edin.
2 su bardağı suyu, zencefili, kuş üzümünü, tuz ve karabiberi ekleyin.
Hafifçe karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte pişirin 30 dakika kadar pişirin.
Yemeğiniz piştikten sonra 5 dakika dinlendirin ve servis edin.
Afiyet olsun…