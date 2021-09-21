MasterChef Bıldırcın Dolması Tarifi: Evde Bıldırcın Dolması Nasıl Yapılır?

Mutfağınızda yapabileceğiniz enfes bir akşam yemeği menüsü arıyorsanız Osmanlı geleneksel yemeklerinden bıldırcın dolmasını düşünebilirsiniz. Yumuşacık bıldırcın etiyle sofralarınıza renk katacak MasterChef bıldırcın dolması tarifi ve yapım aşamaları hemen aşağıda… Şimdiden afiyet olsun.

Bıldırcın Dolması Tarifi İçin Malzemeler

5 orta boy bıldırcın

5 çorba kaşığı tereyağı

1 büyük soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı pirinç

1 çorba kaşığı kuş üzümü

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı karabiber

2 su bardağı su

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

Evde Bıldırcın Dolması Nasıl Yapılır?

Tarife başlamadan önce fırını 180 dereceye ayarlayın ve ısıtmaya başlayın.

Bıldırcınları iyice temizleyin tüyü kalmışsa eğer ayıklayın ya da ocakta hafifçe tütsüleyin.

Ayıklanmış pirinçleri tuzlu suda 10 dakika bekletin.

Soğanı yemeklik doğrayın.

Kuş üzümlerini de tıpkı pirinçler gibi ılık suya koyun.

Daha sonra orta boy bir tavaya 2 çorba kaşığı tereyağı koyun ve eritin.

Bıldırcınları tavada birkaç dakika arkalı önlü mühürleyin ve kenara alın.

Kalan 3 çorba kaşığı tereyağını başka bir tavada eritin ve içine soğanları ekleyip kavurmaya başlayın.

Soğanlar kızarmaya başladığında suda beklettiğimiz pirinçleri ve yine suda bekleyen kuş üzümlerini, tuzu, biberi, tarçını ve dolmalık fıstıkları tavaya ilave edin.

Tavadaki malzemeleri iyice karıştırarak 5 dakika kavurun.

2 bardak sıcak su ekleyin ve pilav gibi pişirin.

Karışımı pişirdikten sonra 20 dakika dinlendirin.

Dinlendirdikten sonra daha önce kızarttığınız bıldırcınlara çorba kaşığı yardımıyla dolma içini doldurun.

Doldurduğunuz bıldırcınları cam bir kaba yerleştirin ve üzerine 2 bardak su ekleyip fırına verin.

Yaklaşık 30 dakika pişirdikten sonra bıldırcınları fırından çıkarıp biraz dinlendirin. Daha sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...