Masterchef Ben Saksı Değilim tarifi: Ben Saksı Değilim nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Masterchef Ben Saksı Değilim tarifi, programın yeni bölümüyle izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Somer Şef imzalı 'Ben Saksı Değilim' tarifi, finale doğru ilerlerken hazırlanması istenen yemeklerden biri oldu. Görünüm olarak saksıyı andıran yemek oldukça zorlu bir tarif. Takımlar dokunulmazlık için bu lezzeti en iyi şekilde çıkarmaya çalışacak. Peki Ben Saksı Değilim nasıl yapılır, malzemeleri neler?
İşte MasterChef Somer Sivrioğlu’nun imzalı tabağı Masterchef Ben Saksı Değilim tarifi, malzemele listesi ve yapılış aşamaları...
MASTERCHEF BEN SAKSI DEĞİLİM TARİFİ MALZEMELERİ
Tart hamuru için:
Un
Malt unu
Tereyağ
Yumurta
Soğuk su
Kırmızı toz gıda boyası
Sarı toz gıda boyası
Tart hamurunu pişirmek için;
Nohut
Toprak kek malzemeler;
Malt unu
Un
Sıvıyağ
Süt
Yumurta
Hamur kabartma tozu
Mercanköşk
Tuz
Peynir kreması için malzemeler;
Rama krema
Ekşi krema
Rokfor
Lime kabuğu rendesi
Beyaz ak biber
Duxell mantar malzemeleri;
Kestane mantarı
Biberiye
Kekik
Sarımsak
Tuz
Karabiber
Baby havuç için marinasyon;
Baby havuç
Zerdeçal
Üzüm pekmezi
Alıç sirkesi
Kök sebzeler
Baby kabak
Baby turp için marinasyon;
Baby turp
Bal
Elma sirkesi
Pembe biber
Süsleme için:
Mikrofilizler
Hindiba ile süslemek için marinasyon;
Hindiba
Zeytinyağı
Nar ekşisi
Lime zest
Rezene ile süslemek için marinasyon;
Rezene filizi
Zeytinyağı
Nar ekşisi
Lime zest
BEN SAKSI DEĞİLİM NASIL YAPILIR?
Tart hamuru için;
Un ve soğuk tereyağı karıştıyoruz, içine çok az malt unu ekliyoruz. Gıda boyalarını az miktarda yumurta ile çırparak istediğimiz rengi alana kadar karıştıyoruz, karışımları birleştiriyoruz. Dolapta dinlendirip, sonrasında üzerine bakliyat koyarak fırında pişiriyoruz.
Toprak kek için;
Tüm malzemeleri karıştırıp kek kalıbı içinde pişiriyoruz.
Peynir kreması için;
Kremayı şanti kıvamına gelene kadar çırpıyoruz.
Ayrı bir kapta diğer malzemeleri birleştiriyoruz.
Krem şantinin kabarıklığı kaçmayacak şekilde yavaş yavaş peynir karışımı ile karıştıyoruz.
Duxell mantar için;
Mantarları blender yardımı ile çok ufak parçalar haline getiriyoruz, suyunu çekiyoruz, diğer malzemelerle birlikte tavaya koyup pişiriyoruz.
Baby havuç için;
Marinasyon malzemelerini karıştırıp havuçların dip kısımları dik gelecek şekilde marine ediyoruz
Baby trup için;
Marinasyon malzemelerini karıştırıp turpların yaprakları dışarda kalacak şekilde marine ediyoruz
Hindiba için;
Marinasyon malzemelerini karıştırıp hindibaların tamamı marinasyona deyecek şekilde marine ediyoruz.
Hazırlanışı;
Tart hamurumuz hazır olunca ilk alt katmana, blenderdan toprak görünümü verdiğimiz kekimizden biraz koyuyoruz. Üzerine duxell mantar koyuyoruz, onun üzerine biraz daha kek koyuyoruz, onun üzerine peynir kremasını koyuyoruz. Sebzelerimizi yerleştiriyoruz, üzerini kek ile kapatıp servis ediyoruz.