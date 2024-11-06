Masterchef Ben Saksı Değilim tarifi: Ben Saksı Değilim nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İşte MasterChef Somer Sivrioğlu’nun imzalı tabağı Masterchef Ben Saksı Değilim tarifi, malzemele listesi ve yapılış aşamaları...

MASTERCHEF BEN SAKSI DEĞİLİM TARİFİ MALZEMELERİ

Tart hamuru için:

Un

Malt unu

Tereyağ

Yumurta

Soğuk su

Kırmızı toz gıda boyası

Sarı toz gıda boyası

Tart hamurunu pişirmek için;

Nohut

Toprak kek malzemeler;

Malt unu

Un

Sıvıyağ

Süt

Yumurta

Hamur kabartma tozu

Mercanköşk

Tuz

Peynir kreması için malzemeler;

Rama krema

Ekşi krema

Rokfor

Lime kabuğu rendesi

Beyaz ak biber

Duxell mantar malzemeleri;

Kestane mantarı

Biberiye

Kekik

Sarımsak

Tuz

Karabiber

Baby havuç için marinasyon;

Baby havuç

Zerdeçal

Üzüm pekmezi

Alıç sirkesi

Kök sebzeler

Baby kabak

Baby turp için marinasyon;

Baby turp

Bal

Elma sirkesi

Pembe biber

Süsleme için:

Mikrofilizler

Hindiba ile süslemek için marinasyon;

Hindiba

Zeytinyağı

Nar ekşisi

Lime zest

Rezene ile süslemek için marinasyon;

Rezene filizi

Zeytinyağı

Nar ekşisi

Lime zest

BEN SAKSI DEĞİLİM NASIL YAPILIR?

Tart hamuru için;

Un ve soğuk tereyağı karıştıyoruz, içine çok az malt unu ekliyoruz. Gıda boyalarını az miktarda yumurta ile çırparak istediğimiz rengi alana kadar karıştıyoruz, karışımları birleştiriyoruz. Dolapta dinlendirip, sonrasında üzerine bakliyat koyarak fırında pişiriyoruz.

Toprak kek için;

Tüm malzemeleri karıştırıp kek kalıbı içinde pişiriyoruz.

Peynir kreması için;

Kremayı şanti kıvamına gelene kadar çırpıyoruz.

Ayrı bir kapta diğer malzemeleri birleştiriyoruz.

Krem şantinin kabarıklığı kaçmayacak şekilde yavaş yavaş peynir karışımı ile karıştıyoruz.

Duxell mantar için;

Mantarları blender yardımı ile çok ufak parçalar haline getiriyoruz, suyunu çekiyoruz, diğer malzemelerle birlikte tavaya koyup pişiriyoruz.

Baby havuç için;

Marinasyon malzemelerini karıştırıp havuçların dip kısımları dik gelecek şekilde marine ediyoruz

Baby trup için;

Marinasyon malzemelerini karıştırıp turpların yaprakları dışarda kalacak şekilde marine ediyoruz

Hindiba için;

Marinasyon malzemelerini karıştırıp hindibaların tamamı marinasyona deyecek şekilde marine ediyoruz.

Hazırlanışı;

Tart hamurumuz hazır olunca ilk alt katmana, blenderdan toprak görünümü verdiğimiz kekimizden biraz koyuyoruz. Üzerine duxell mantar koyuyoruz, onun üzerine biraz daha kek koyuyoruz, onun üzerine peynir kremasını koyuyoruz. Sebzelerimizi yerleştiriyoruz, üzerini kek ile kapatıp servis ediyoruz.