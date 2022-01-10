Masterchef Ben Saksı Değilim nasıl yapılır? Somer Şef imzalı 'Ben Saksı Değilim' tarifi
MasterChef Türkiye 2022'nin sonlarına yaklaşırken, yarışmacılar için şeflerin hazırladığı zorlayıcı tabaklar da ekranlarda izleyicilerle buluşuyor. İşte o tariflerden biri olan 'Toprak Ana' ya da 'Ben Saksı Değilim' gibi isimlerle bilinen bir Somer Şef yemeği daha... Şef Somer Sivrioğlu’nun Noma’nın şefi Rene Redzepi’den esinlenerek hazırladığı ve 'Ben Saksı DEğilim' adını verdiği bu muhteşem tarif, malzemeleri ve yapım aşamaları ile haberimizde...
MasterChef yarışmasında finale doğru hızla ilerlerken, birbirinden usta şeflerin imza yemekleri yarışmacıların becerilerine sunuluyor. Son olarak yarışmacılardan Somer Sivrioğlu'nun imza yemeği 'Ben Saksı Değilim' yemeği istendi. Görüntüsüyle tıpkı bir saksıyı andıran yemek, izleyenler tarafından da merak konusu oldu. İşte saksı yemeği tarifi ve malzemeleri ile yapım aşamaları...
TART HAMURU MALZEMELER
UN
MALT UNU
TEREYAG
YUMURTA
SOGUK SU
KIRMIZI TOZ GIDA BOYASI
SARI TOZ GIDA BOYASI
TART HAMURUNU PISIRMEK ICIN;
NOHUT
TOPRAK KEK MALZEMELER;
MALT UNU
UN
SIVIYAG
SUT
YUMURTA
HAMUR KABARTMA TOZU
MERCANKOSK
TUZ
PEYNIR KREMASI ICIN MALZEMELER;
RAMA KREMA
EKSI KREMA
ROKFOR
LIME KABUGU RENDESI
BEYAZ AK BIBER
DUXELL MANTAR MALZEMELERİ;
KESTANE MANTARI
BIBERIYE
KEKIK
SARIMSAK
TUZ
KARABIBER
BABY HAVUC ICIN MARINASYON;
BABY HAVUC
ZERDECAL
UZUM PEKMEZI
ALIC SIRKESI
KOK SEBZELER
BABY KABAK
BABY TURP ICIN MARINASYON;
BABY TURP
BAL
ELMA SIRKESI
PEMBE BIBER
SUSLEME ICIN
MIKROFILIZLER
HINDIBA ILE SUSLEMEK ICIN MARINASYON;
HINDIBA
ZEYTINYAG
NAR EKSISI
LIME ZEST
REZENE ILE SUSLEMEK ICIN MARINASYON;
REZENE FILIZI
ZEYTINYAG
NAR EKSISI
LIME ZEST
Yapılışı;
Tart hamuru için;
Un ve soğuk tereyağı karıştıyoruz, içine çok az malt unu ekliyoruz. Gıda boyalarını az miktarda yumurta ile çırparak istediğimiz rengi alana kadar karıştıyoruz, karışımları birleştiriyoruz. Dolapta dinlendirip, sonrasında üzerine bakliyat koyarak fırında pişiriyoruz.
Toprak kek için;
Tüm malzemeleri karıştırıp kek kalıbı içinde pişiriyoruz.
Peynir kreması için;
Kremayı şanti kıvamına gelene kadar çırpıyoruz.
Ayrı bir kapta diğer malzemeleri birleştiriyoruz.
Krem şantinin kabarıklığı kaçmayacak şekilde yavaş yavaş peynir karışımı ile karıştıyoruz.
Duxell mantar için;
Mantarları blender yardımı ile çok ufak parçalar haline getiriyoruz, suyunu çekiyoruz, diğer malzemelerle birlikte tavaya koyup pişiriyoruz.
Baby havuç için;
Marinasyon malzemelerini karıştırıp havuçların dip kısımları dik gelecek şekilde marine ediyoruz
Baby trup için;
Marinasyon malzemelerini karıştırıp turpların yaprakları dışarda kalacak şekilde marine ediyoruz
Hindiba için;
Marinasyon malzemelerini karıştırıp hindibaların tamamı marinasyona deyecek şekilde marine ediyoruz.
Hazırlanışı;
Tart hamurumuz hazır olunca ilk alt katmana, blenderdan toprak görünümü verdiğimiz kekimizden biraz koyuyoruz. Üzerine duxell mantar koyuyoruz, onun üzerine biraz daha kek koyuyoruz, onun üzerine peynir kremasını koyuyoruz. Sebzelerimizi yerleştiriyoruz, üzerini kek ile kapatıp servis ediyoruz.