Masterchef Ben Saksı Değilim nasıl yapılır? Somer Şef imzalı 'Ben Saksı Değilim' tarifi

MasterChef yarışmasında finale doğru hızla ilerlerken, birbirinden usta şeflerin imza yemekleri yarışmacıların becerilerine sunuluyor. Son olarak yarışmacılardan Somer Sivrioğlu'nun imza yemeği 'Ben Saksı Değilim' yemeği istendi. Görüntüsüyle tıpkı bir saksıyı andıran yemek, izleyenler tarafından da merak konusu oldu. İşte saksı yemeği tarifi ve malzemeleri ile yapım aşamaları...

TART HAMURU MALZEMELER

UN

MALT UNU

TEREYAG

YUMURTA

SOGUK SU

KIRMIZI TOZ GIDA BOYASI

SARI TOZ GIDA BOYASI

TART HAMURUNU PISIRMEK ICIN;

NOHUT

TOPRAK KEK MALZEMELER;

MALT UNU

UN

SIVIYAG

SUT

YUMURTA

HAMUR KABARTMA TOZU

MERCANKOSK

TUZ

PEYNIR KREMASI ICIN MALZEMELER;

RAMA KREMA

EKSI KREMA

ROKFOR

LIME KABUGU RENDESI

BEYAZ AK BIBER

DUXELL MANTAR MALZEMELERİ;

KESTANE MANTARI

BIBERIYE

KEKIK

SARIMSAK

TUZ

KARABIBER

BABY HAVUC ICIN MARINASYON;

BABY HAVUC

ZERDECAL

UZUM PEKMEZI

ALIC SIRKESI

KOK SEBZELER

BABY KABAK

BABY TURP ICIN MARINASYON;

BABY TURP

BAL

ELMA SIRKESI

PEMBE BIBER

SUSLEME ICIN

MIKROFILIZLER

HINDIBA ILE SUSLEMEK ICIN MARINASYON;

HINDIBA

ZEYTINYAG

NAR EKSISI

LIME ZEST

REZENE ILE SUSLEMEK ICIN MARINASYON;

REZENE FILIZI

ZEYTINYAG

NAR EKSISI

LIME ZEST

Yapılışı;

Tart hamuru için;

Un ve soğuk tereyağı karıştıyoruz, içine çok az malt unu ekliyoruz. Gıda boyalarını az miktarda yumurta ile çırparak istediğimiz rengi alana kadar karıştıyoruz, karışımları birleştiriyoruz. Dolapta dinlendirip, sonrasında üzerine bakliyat koyarak fırında pişiriyoruz.

Toprak kek için;

Tüm malzemeleri karıştırıp kek kalıbı içinde pişiriyoruz.

Peynir kreması için;

Kremayı şanti kıvamına gelene kadar çırpıyoruz.

Ayrı bir kapta diğer malzemeleri birleştiriyoruz.

Krem şantinin kabarıklığı kaçmayacak şekilde yavaş yavaş peynir karışımı ile karıştıyoruz.

Duxell mantar için;

Mantarları blender yardımı ile çok ufak parçalar haline getiriyoruz, suyunu çekiyoruz, diğer malzemelerle birlikte tavaya koyup pişiriyoruz.

Baby havuç için;

Marinasyon malzemelerini karıştırıp havuçların dip kısımları dik gelecek şekilde marine ediyoruz

Baby trup için;

Marinasyon malzemelerini karıştırıp turpların yaprakları dışarda kalacak şekilde marine ediyoruz

Hindiba için;

Marinasyon malzemelerini karıştırıp hindibaların tamamı marinasyona deyecek şekilde marine ediyoruz.

Hazırlanışı;

Tart hamurumuz hazır olunca ilk alt katmana, blenderdan toprak görünümü verdiğimiz kekimizden biraz koyuyoruz. Üzerine duxell mantar koyuyoruz, onun üzerine biraz daha kek koyuyoruz, onun üzerine peynir kremasını koyuyoruz. Sebzelerimizi yerleştiriyoruz, üzerini kek ile kapatıp servis ediyoruz.