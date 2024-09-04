MasterChef Belle Helene tarifi: Belle helene nasıl yapılır, malzemeleri neler?
MasterChef Belle Helene tarifi ve malzemeleri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Fransız mutfağının klasik lezzetlerinden biri olan bu nefis tatlı ilk olarak Auguste Escoffier tarafından 1870 yılında yapılmış. Üzerinden geçen uzun yıllara rağmen, Helene Belle nefis tadıyla favoriler arasında yer alıyor. Sulu armut ve çikolatanın nefis uyumu ve yanındaki dondurma ile çok beğeneceksiniz. Eğer bir şans vermek isterseniz, Belle Helene tarifi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...
İşte MasterChef Belle Helene tarifi, malzeme listesi ve yapımı...
MASTERCHEF BELLE HELENE TARİFİ MALZEMELERİ
4 adet armut
250 gram çikolata
1 yemek kaşığı tereyağı
2 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
3-4 yemek kaşığı vanilyalı dondurma
50 gram badem
MASTERCHEF BELLE HELENE TARİFİ NASIL YAPILIR?
İlk olarak armutları güzelce yıkayın.
Ardından saplarını kesmeden soyun ve şeklini bozmayacak şekilde ortasındaki çekirdekli kısmı çıkarın.
Su ve şekeri de ocağa alıp kaynatın. Üzerine de limon suyu ilave edin.
Daha sonra armutları da ekleyerek kısın ateşte yaklaşık 15 dakika pişirin.
Armutlar piştikten sonra soğumaya bırakın.
Diğer taraftan da çikolatayı benmari usulü eritin.
Tatlınız soğuyunca dondurma ve eritilmiş çikolata eşliğinde servis edin.
İsteğe göre üzerini bademle de süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun...