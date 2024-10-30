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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 30.10.2024 - 17:54 | Son Güncelleme:

MasterChef balkabaklı kestane çorbası tarifi: Balkabaklı kestane çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

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MasterChef balkabaklı kestane çorbası tarifi: Balkabaklı kestane çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

MasterChef balkabaklı kestane çorbası tarifi, programın yeni bölümüyle izleyicileri tarafından merak ediliyor. Çorbalar kış sofralarının baş tacı. Balkabaklı kestane çorbası da hem besleyici olması hem de lezzetiyle favoriniz olacak. Eğer denemek isterseniz, balkabaklı kestane çorbası yapımını sizin için derledik. Şimdiden afiyet olsun...

MasterChef balkabaklı kestane çorbası tarifi, malzemeleri ve yapımı...

MASTERCHEF BALKABAKLI KESTANE ÇORBASI TARİFİ MALZEMELERİ

500 gram iri doğranmış balkabağı
1 adet tavuk göğsü
1 adet kuru soğan
2 adet havuç
10-12 adet kestane
Karabiber
Tuz

BALKABAKLI KESTANE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

İlk olarak kestaneleri közleyin ve soyarak kabuklarından ayırın.

Ardından bütün malzemeleri tencere alın.

Üzerine su ilave edip pişirin.

Tavuk pişince tencereden çıkarıp kenara alın.

Kalan malzemeleri de blender'da geçirin.

Ardından tavuk etini de didikleyin.

Daha sonra çorbanızı kaselere alıp üzerini tavuk eti ekleyerek servis edin.

Afiyet olsun...

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