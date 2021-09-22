MasterChef Avcı böreği tarifi nasıl yapılır? Avcı böreğinin içine ne konur, malzemeleri nelerdir?

Avcı Böreğinin İçine Ne Konur?

Genellikle kıymalı iç harcı ile yapılan avcı böreğinde sürpriz bir malzeme olarak ince bulgur da yer alıyor. Soğanla baharatların buluştuğu bu lezzetli iç harcı en az avcı böreğinin patlamadan pişirilmesi kadar önemlidir.

Avcı Böreğinin Püf Noktaları

Avcı böreği pişirirken dağılabilir, patlayabilir. Bunu önlemek için ne çok sıkı ne de çok gevşek sarmalısınız. Böreğinizi sardıktan sonra galeta ununa bulamadan önce yumurtaya bulamak da böreğin daha dayanıklı olmasını sağlar.

Avcı böreğini arzu ederseniz sıvı yağda kızartabilir, arzu ederseniz fırında pişirebilirsiniz. Fırında piştiğinde daha hafif olacaktır. Hafiflikten yanaysanız böreğin içini kıyma ve bulgur yerine peynirle yapmak da bir seçenektir.

Böreklerinizi sardıktan sonra derin dondurucuya kaldırdığınızda uzun süre dayanırlar. Ancak donduracağınız börekleri yumurta ve galeta ununa bulamayın. Bu işlemi pişireceğiniz zaman yapabilirsiniz.

Avcı Böreğinin Malzemeleri

4 adet yufka

300 gram kıyma

3-4 küçük soğan

Yarım su bardağı çekilmiş ceviz içi

1 Türk kahve fincanı ince bulgur

Tuz

Karabiber

Pul biber

Arası için:

1 su bardağı su

1 su bardağı sıvı yağ

Üzeri için:

1 yumurta

Galeta unu

Avcı Böreği Nasıl Yapılır?

Öncelikle böreğin içini hazırlayarak işe başlayın. Kıymayı biraz sıvı yağda hafifçe kavurun. İçine küp küp doğradığınız soğanları ilave edin.

Diğer tarafta ince bulgusu sıcak suyla ıslatıp kabartın. Bulgurları kavurduğunuz kıyma ve soğanlara ekleyin. Ceviz içi, tuz ve baharatları da ilave edip 1-2 dakika daha karıştırdıktan sonra altını kapatın.

Su ile sıvı yağı karıştırıp yufkalardan birinin her yerini bu karışımla ıslatın. Üzerine ikinci yufkayı serin.

Tekrar yağlı karışımı sürüp yufkaları 8 eşit parçaya bölün.

Geniş kenarlarına kıymalı içten koyup yanlarını katlayarak rulo yapın. Bütün yufkaları bu şekilde sararak tüketin.

Kalan yağlı suya 1 yumurtayı kırıp iyice çırpın.

Börekleri önce bu karışıma sonra galeta ununa bulayın ve tepsiye dizin.

Fırınınızı önceden 200 dereceye ayarlayıp ısıtın.

Börekleri fırına verin ve kızarana kadar pişirin.

Sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun...