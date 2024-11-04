MasterChef ananaslı pizza tarifi: Ananaslı pizza nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Ananaslı pizza tarifi, farklı lezzetler denemek isteyenler için nefis bir alternatif. Ananasın lezzetinin yanı sıra tatlı ve tuzlunun uyumunu çok seveceksiniz. Peki ananaslı pizza nasıl yapılır, malzemeleri neler? Eğer denemek isterseniz tüm yapılış aşamalarını derledik. Şimdiden afiyet olsun...
İşte ananaslı pizza tarifi, malzemeleri ve yapılış aşamaları...
MASTERCHEF ANANASLI PİZZA TARİFİ MALZEMELERİ
Hamuru için:
3,5 su bardağı un
1 su bardağı ılık su
1 yemek kaşığı toz maya
1 tatlı kaşığı toz şeker
Zeytinyağı
Tuz
Üzeri için:
1 adet ananas
1 adet domates
Dana jambon
Rendelenmiş mozzarella ve kaşar peyniri
Kekik
ANANASLI PİZZA NASIL YAPILIR?
İlk olarak hamurunuz için ılık suyu yoğurma kabına alın.
Maya ve şekeri ilave edip 5 dakika bekleyin.
Unu azar azar eleyerek ekleyin. İstenilen kıvama gelene kadar yoğurun.
Daha sonra üzerini temiz bir bezle örtüp mayalanmaya bırakın.
Dinlenen hamuru kullanacağınız tepsinin boyutuna göre açın.
Tepsinize yağlı kağıt serip hamuru da üzerine yerleştirin.
Ananası ince şekilde dilimleyip küp küp doğrayın.
Jambon dilimlerini de ananasla aynı boyda doğrayın.
Domatesi de kabuğunu soyup küp şeklinde doğrayın.
Pizza hamuru üzerine ilk olarak kaşar peynirlerini yayın.
Ardından domates ve kekik ekleyin.
Doğranmış ananas ve jambonu da ilave edin.
Son olarak üzerine mozzarella peynirini serpin.
Pizzanızı öncede 200 derecede ısıtılmış fırında güzelce pişirin.
Afiyet olsun...