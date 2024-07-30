MasterChef altı ezmeli kebap tarifi: Altı ezmeli kebap nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Evde altı ezmeli kebap tarifi, malzemeleri ve yapılış aşamaları...

ALTI EZMELİ KEBAP TARİFİ MALZEMELERİ

2 kilogram domates

1 kilogram kuzu kıyma

10 adet sivri biber

100 gram kuyruk yağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 demet maydanoz

Karabiber

Tuz

ALTI EZMELİ KEBAP TARİFİ NASIL YAPILIR?

Kıymayla kuyruk yağını bir kaba alın ve üzerine tuzu ekleyin.

Özleşene kadar güzelce yoğurduğunuz kıymadan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp şişe dizin.

Şişleri ızgarada ya da fırında her yeri kızaracak şekilde pişirin.

Bu esnada domatesleri yatay olarak ikiye bölüp ızgarada közleyin ya da fırında pişirin.

Pişen domateslerin kabuklarını soyun.

Domatesleri ezip tuz ve karabiberle harmanlayın.

Sivri biberleri çok ince doğrayın.

Hazırladığınız domatesli ezmeyi servis tabağına yayın.

Üzerine ince kıydığınız biberleri yayın.

Son olarak pişen etleri şişten çıkarıp biberlerin üzerine yerleştirin.

İnce kıydığınız maydanozla süsleyerek servis yapın.

Afiyet olsun...