MasterChef Akçaabat köfte tarifi: Akçaabat köfte nasıl yapılır?

Akçaabat köftesi, Türk mutfağında bir köfte çeşididir. 1930lu yıllarda Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Akçaabatlı lokantacılar tarafından yapılmıştır. Malzeme olarak kıyma haline getirilen öküz ve dana etleriylere bunlara ilave edilen ekmek ve sarımsak kullanılmıştır. Peki, Akçaabat köfte nasıl yapılır? İşte, adım adım MasterChef Akçaabat köfte tarifi…

Akçaabat Köfte Tarifi Malzemeleri

1 buçuk kilo yağsız dana kıyma

300 gram iç yağı

6 diş sarımsak

300 gram bayat ekmek

Yarım çay bardağı maden suyu

Tuz

Akçaabat Köfte Nasıl Yapılır?

Kıyma ve yağı kıyma makinesinde çektirin.

Ekmek ve soyduğunuz sarımsakları kıymaya ekleyerek bir kez daha makinede çektirin.

Malzemenizi mermer bir tezgahın üzerinde 15 dakika kadar eze eze yoğurun.

Tam kıvamına gelme aşamasında köftenin yumuşak olması için yarım çay bardağı sade maden suyu ekleyin.

2-3 dakika daha böyle yoğurduktan sonra kıvama geldiğini anlamak için yoğurulan malzemeden bir topak koparın.

Koparttığınız topak tel tel olmuş ise harcınız kıvama gelmiş demektir.

Bir kasenin içine bir miktar su alarak elinizi hafif ıslatıp harcınızdan avuç içini dolduracak büyüklükte parçalar alın.

Elinizde hafif yuvarlayıp yassı bir şekil verin.

Köfteleri birkaç saat önce yapıp streçleyerek dolapta dinlendirin.

Daha sonra mümkünse mangalda ya da tava veya fırında 180 derecede pişirin.

Afiyet olsun...