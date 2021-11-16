MasterChef Akçaabat köfte tarifi: Akçaabat köfte nasıl yapılır?
Akçaabat köftesi, asıl Akçaabat'ın özel yetiştirilen dana ve öküzleri ile elde edilen bir köfte çeşididir. Akçaabat köftenin yapımında malzeme olarak kıyma haline getirilen öküz ve dana etleriyle bunlara ilave edilen ekmek ve sarımsak kullanılır. Özenle yoğrulan bu karışım, belirli büyüklüklerde oval hale getirilip, ızgaralı ocaklarda pişirilir ve damak zevkine sunulur. Peki Akçaabat köfte nasıl yapılır? İşte MasterChef Akçaabat köfte tarifi ve malzemeleri...
Akçaabat köftesi, Türk mutfağında bir köfte çeşididir. 1930lu yıllarda Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Akçaabatlı lokantacılar tarafından yapılmıştır. Malzeme olarak kıyma haline getirilen öküz ve dana etleriylere bunlara ilave edilen ekmek ve sarımsak kullanılmıştır. Peki, Akçaabat köfte nasıl yapılır? İşte, adım adım MasterChef Akçaabat köfte tarifi…
Akçaabat Köfte Tarifi Malzemeleri
1 buçuk kilo yağsız dana kıyma
300 gram iç yağı
6 diş sarımsak
300 gram bayat ekmek
Yarım çay bardağı maden suyu
Tuz
Kıyma ve yağı kıyma makinesinde çektirin.
Ekmek ve soyduğunuz sarımsakları kıymaya ekleyerek bir kez daha makinede çektirin.
Malzemenizi mermer bir tezgahın üzerinde 15 dakika kadar eze eze yoğurun.
Tam kıvamına gelme aşamasında köftenin yumuşak olması için yarım çay bardağı sade maden suyu ekleyin.
2-3 dakika daha böyle yoğurduktan sonra kıvama geldiğini anlamak için yoğurulan malzemeden bir topak koparın.
Koparttığınız topak tel tel olmuş ise harcınız kıvama gelmiş demektir.
Bir kasenin içine bir miktar su alarak elinizi hafif ıslatıp harcınızdan avuç içini dolduracak büyüklükte parçalar alın.
Elinizde hafif yuvarlayıp yassı bir şekil verin.
Köfteleri birkaç saat önce yapıp streçleyerek dolapta dinlendirin.
Daha sonra mümkünse mangalda ya da tava veya fırında 180 derecede pişirin.
Afiyet olsun...