MASTERCHEF ABDİGÖR KÖFTESİ TARİFİ: Abdigör köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İşte MasterChef Abdigör köfte tarifi, malzemeleri ve yapımı...

MASTERCHEF ABDİGÖR KÖFTESİ TARİFİ MALZEMELERİ

1 kg dana kıyma

1 adet soğan

2 adet yumurta

Karabiber

Kırmızı toz biber

Tereyağı

Tuz

Garnitür için:

2 adet patlıcan

250 gram sivri biber

1 bağ maydanoz

1 kg domates

ABDİGÖR KÖFTE NASIL YAPILIR?

Köfte için bütün malzemeleri bir kaba alıp yoğurun.

Diğer tarafta, geniş bir tencereye, yarısını geçecek kadar su koyun ve tuz ekleyin.

Köftelik malzemeden ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, elinizle şekil verin ve suya atın.

Tencerenin kapağını kapatıp, 20-25 dakika harlı ateşte pişirin. Köfteler piştikten sonra, suyunu süzün.

Tencereye 150 gram tereyağı koyun. Yıkanmış pirinç, 1 paket toz bulyon ve su ekleyin.

2 tatlı kaşığı tuz ilave edip, pişmeye bırakın.

Demlenen pilavı havuz şeklinde tabaklara koyun. Köfteleri, tereyağında kavurun.

Servis tabağına pilavı havuz şeklinde açın. Üzerine köfteleri bırakın.

Diğer tarafta daha önceden hazırlanıp, kabuğu soyulmuş ve ufak doğranmış 50 gram tereyağında sote edilmiş domates sosunu ilave edin.

Garnitürle süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun...