MASTERCHEF ABDİGÖR KÖFTESİ TARİFİ: Abdigör köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Abdigör köftesi, Ağrı mutfağının sevilen lezzetlerinden biri. Abdigör köftesinin diğerlerinden farkı içeriğinde kullanılan sinirleri alınmış etin macun haline gelene kadar “sal” olarak adlandırılan taş tezgahlarda saatlerce dövülmesidir. Farklı içeriği ve lezzetiyle sofranızın sevilen tariflerinden biri olacak. Peki Abdigör köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler?
İşte MasterChef Abdigör köfte tarifi, malzemeleri ve yapımı...
MASTERCHEF ABDİGÖR KÖFTESİ TARİFİ MALZEMELERİ
1 kg dana kıyma
1 adet soğan
2 adet yumurta
Karabiber
Kırmızı toz biber
Tereyağı
Tuz
Garnitür için:
2 adet patlıcan
250 gram sivri biber
1 bağ maydanoz
1 kg domates
ABDİGÖR KÖFTE NASIL YAPILIR?
Köfte için bütün malzemeleri bir kaba alıp yoğurun.
Diğer tarafta, geniş bir tencereye, yarısını geçecek kadar su koyun ve tuz ekleyin.
Köftelik malzemeden ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, elinizle şekil verin ve suya atın.
Tencerenin kapağını kapatıp, 20-25 dakika harlı ateşte pişirin. Köfteler piştikten sonra, suyunu süzün.
Tencereye 150 gram tereyağı koyun. Yıkanmış pirinç, 1 paket toz bulyon ve su ekleyin.
2 tatlı kaşığı tuz ilave edip, pişmeye bırakın.
Demlenen pilavı havuz şeklinde tabaklara koyun. Köfteleri, tereyağında kavurun.
Servis tabağına pilavı havuz şeklinde açın. Üzerine köfteleri bırakın.
Diğer tarafta daha önceden hazırlanıp, kabuğu soyulmuş ve ufak doğranmış 50 gram tereyağında sote edilmiş domates sosunu ilave edin.
Garnitürle süsleyerek servis edin.
Afiyet olsun...