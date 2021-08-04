Mascarpone peyniri nedir ve nasıl yapılır?

Mascarpone, ülkemizde de sıkça kullanılan peynir türüdür. 16. veya 17. yüzyılın başlarında, İtalya'da ortaya çıkan, yumuşacık dokusu ile özellikle de tiramusu ve cheesecake gibi tatlılarda kullanılan mascarpone, son yıllarda Türkiye’de de yaygın olarak kullanılıyor. Ancak fiyatı diğer peynire oranla daha pahalı olan ve her markette bulunmayan mascarponeyi evdeki malzemelerle de hazırlamak mümkün. Peki, mascarpone nasıl yapılır?

Malzemeler:



400 mililitre krema

1 çorba kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Mascarpone nasıl yapılır?

Derin bir sos tenceresini su ile ıslatın. İçine kremayı ekleyin ve çok kısık ateşte kaynama noktasına gelinceye kadar pişirin. Ateşten alın ve içine limon suyunu ekleyin ve 5 dakika kadar karıştırın. Boza kıvamına geldiğinde üzerine bir havlu yerleştirip, tencerenin kapağını kapatın. Dinlendirme işleminin ardından üzerindeki havluyu kaldırıp mümkünse 12 saat bekletin. İyice koyulaşan peynirinizi bir tülbentin içerisine alın ve suyunun iyice süzülmesi için bir süre daha bekletin. Bekletme süresinin sonunda hazırlarıyla aynı lezzet ve kıvamda mascarpone peyniriniz hazır olacak.