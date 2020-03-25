Maş fasulyesi çorbası tarifi
Tam bir protein deposu olan maş fasulyesini beslenmenize daha fazla dahil etmek isterseniz bu çorbadan iyisini bulamazsınız. Kısa sürede kolayca pişirebileceğiniz bu çorbanın lezzetine doyamayacaksınız. Özellikle limon suyuyla servis ettiğinizde çok nefis olan maş fasulyesi çorbasını herkes denemeli. Afiyet olsun...
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 4 kahve fincanı maş fasulyesi
- 1 kahve fincanı pirinç
- 1 adet kuru soğan
- 1,5 tatlı kaşığı domates salçası
- 1,5 tatlı kaşığı tatlı biber salçası
- 1,5 tatlı kasığı tuz
- 1,5 litre sıcak su
- 2 yemek kaşığı tarhun otu
Sosu için:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yarım tatlı kaşığı kırmızı biber
Maş fasulyesi çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Fasulyeleri yeşil suyunu salana kadar haşlayıp süzün.
Kuru soğanı piyazlık doğrayın.
Fasulyeleri, pirinci, soğanları, salçaları ve tuzu tencereye aktarıp üzerine suyu da ilave edin.
35 dakika kadar pişirdiğiniz çorbanıza tarhunu ekleyip karıştırın.
Zeytinyağı ve tereyağını bir tavada kızdırın.
İçine kırmızı biberi ekleyip bir iki kez çevirdikten sonra çorbanın üzerine ekleyip karıştırın ve servis edin.